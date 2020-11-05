橫綱凱咪認「離過婚有小孩」　自曝前夫是詐欺犯

網紅橫綱凱咪日前爆料網美圈7成在賣淫，貼文曝光後掀起熱議，即使遭到其他網紅抨擊、打臉，仍成功製造話題，同時讓更多人深入探討其圈子的生態，表態各自的觀點。不過近來話題不斷的橫綱凱咪一舉一動備受關注，她日前就被爆出離過婚也有小孩，而本人也在臉書上回應，並表示若爆料者的爆料內容不實，會選擇提告。

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「我從來都沒有隱瞞我有小孩這件事情，也沒必要到處去說打同情牌，我個人覺得小孩的隱私非常重要」，橫綱凱咪坦言自己在簽約的那天就知道會有被報導的可能，所以其實並不排斥，但也不會公布小孩的模樣，更不會在現階段藉由小孩來接案子。

橫綱凱咪坦言自己上一段婚姻遇到詐欺犯，「一個連身分證字號都可以改掉的詐欺犯，有刑案案底，也被我告過，有拿鍋子丟我，但沒丟成，有偽裝自己是兩家工廠的老闆，但是找不到工廠的統編與營利登記，交往時告訴我是海龍的，又去過西點軍校當交換學生，幫伊拉克打過仗，家裡是宮廟的」。





橫綱凱咪透露對方證據都是偽造的，感嘆女人就是對婚姻有嚮往，「在我最想結婚的年紀遇到這樣的詐欺犯，就這樣，交往3個月後就決定結婚，閃婚並且生孩子，雖然身邊朋友都說不要跟此人結婚」，是直到孩子滿3個月，橫綱凱咪才完全清醒，小孩1歲時與對方離婚，坦言孩子都由自己與家人一起帶大，每周都會刻意安排數天在中部的工作，是因為下班可以回家陪孩子。（編輯：侯家瑜）

▲橫綱凱咪坦言未曾想隱瞞有小孩一事。（圖／橫綱凱咪臉書）