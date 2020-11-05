郵寄vs現場票數差超大？網曝拜登「暴增主因」：並非偶然

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原PO表示，美國大選中，撇開死忠選民都在「選顏色」不談，至於一些「中間選民」而言，大家都在同一個州生活，對於政府做得好不好應該感受差異不大，不禁直問「怎麼像是兩個平行世界一樣，大家不是都生活在同一州嗎？『通訊投票』和『現場投票』怎會差這麼多？」
貼文一出，隨即引發熱烈討論，網友紛紛指出關鍵「因為川普要支持者現場投」、「因為會想要通訊投票的人，都是對疫情有警覺的人居多」、「民主黨策略一直是鼓吹通訊投票」、「川普是經濟優先不管疫情，民主黨支持者比較擔心防疫」、「這就是兩黨的投票宣導，所以開出來票差很多不用太意外，因為這本來就不是隨機造成的結果」。
事實上，根據《俄羅斯衛星社》報導，美國前財政部助理部長羅伯斯（Paul Roberts）就出面表示，儘管美國總統大選的計票作業仍在進行中，但此次因疫情影響，郵寄選票的人數大幅增加，不僅使開票作業延宕，也讓大選存在舞弊的可能性。
羅伯斯也指出，大規模的郵寄選票等同於替美國大選打開了作弊之門，然而舞弊很難被證明，加上共和黨支持者傾向親自投票，因此郵寄選票所開出的結果較有利於拜登，並稱川普原本在威斯康辛州與密西根州等地區保持領先，怎料結果突然翻盤，他也感到很驚訝。（編輯：賴詠璿）
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