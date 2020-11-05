郵寄vs現場票數差超大？網曝拜登「暴增主因」：並非偶然

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郵寄vs現場票數差超大？網曝拜登「暴增主因」：並非偶然

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-05 13:04:41

▲此次美國大選投票狀況熱烈，提前完成投票的人數比起 4 年前至少多一倍。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國今年受到疫情影響，郵寄選票是否造成舞弊也備受關注。（圖／美聯社／達志影像）
美國大選於台灣時間4日開票後，民主黨候選人拜登和現任總統川普戰況激烈，選情一路膠著，就連台灣民眾也相當關心美選結果；不過，美國今年受到疫情影響，選舉制度「郵寄選票」是否造成舞弊也備受關注。對此，就有網友在PTT八卦版好奇詢問，「通訊投票」和「現場投票」兩者票數怎會差這麼多？貼文隨即引發全場熱議。
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▲有網友在PTT八卦版好奇詢問，「通訊投票」和「現場投票」兩者票數怎會差這麼多？貼文隨即引發全場熱議。圖為川普（左）和拜登（右）。（圖／翻攝C-SPAN
▲有網友在PTT八卦版好奇詢問，「通訊投票」和「現場投票」兩者票數怎會差這麼多？貼文隨即引發全場熱議。圖為川普（左）和拜登（右）。（圖／翻攝C-SPAN YouTube）
原PO表示，美國大選中，撇開死忠選民都在「選顏色」不談，至於一些「中間選民」而言，大家都在同一個州生活，對於政府做得好不好應該感受差異不大，不禁直問「怎麼像是兩個平行世界一樣，大家不是都生活在同一州嗎？『通訊投票』和『現場投票』怎會差這麼多？」
▲有網友在PTT八卦版好奇詢問，「通訊投票」和「現場投票」兩者票數怎會差這麼多？貼文隨即引發全場熱議。（圖／翻攝自PTT）
▲有網友在PTT八卦版好奇詢問，「通訊投票」和「現場投票」兩者票數怎會差這麼多？貼文隨即引發全場熱議。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，隨即引發熱烈討論，網友紛紛指出關鍵「因為川普要支持者現場投」、「因為會想要通訊投票的人，都是對疫情有警覺的人居多」、「民主黨策略一直是鼓吹通訊投票」、「川普是經濟優先不管疫情，民主黨支持者比較擔心防疫」、「這就是兩黨的投票宣導，所以開出來票差很多不用太意外，因為這本來就不是隨機造成的結果」。

事實上，根據《俄羅斯衛星社》報導，美國前財政部助理部長羅伯斯（Paul Roberts）就出面表示，儘管美國總統大選的計票作業仍在進行中，但此次因疫情影響，郵寄選票的人數大幅增加，不僅使開票作業延宕，也讓大選存在舞弊的可能性。

羅伯斯也指出，大規模的郵寄選票等同於替美國大選打開了作弊之門，然而舞弊很難被證明，加上共和黨支持者傾向親自投票，因此郵寄選票所開出的結果較有利於拜登，並稱川普原本在威斯康辛州與密西根州等地區保持領先，怎料結果突然翻盤，他也感到很驚訝。（編輯：賴詠璿）
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