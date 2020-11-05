100分主委槓上原住民藍委爆衝突　馮世寬還被潑咖啡

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鄭天財怒罵「這800多萬法有判決嗎？」你不講我還不生氣，弄到人家無法再參與投標，馮世寬不斷重申該廠商違法，更大聲強調「欠錢還錢」，鄭天財聽聞之後拍桌以對，走下質詢台往馮世寬走去。馮世寬因此也拍桌回應，走下質詢台迎上，雙方在主席台前遭遇推擠。
二人雖然被在場人士拉開，召委呂玉玲也呼籲雙方冷靜，但雙方顯然怒氣未消，鄭天財隨手拿起桌上的外帶咖啡，往馮世寬方向砸去，導致退輔會副主委呂嘉凱全身咖啡，馮世寬也不甘示弱，脫下西裝外套衝上前去，但雙方再次被拉開，未再有更進一步衝突。議事也因為衝突而休息5分鐘、清理場地。
馮世寬在會後受訪表示，每一個訴訟的案子都沒那麼單純，委員有來辦公室，我們有跟他講這事情的處理可能不能依照委員講什麼就是什麼？委員也不是上帝，所以我講那麼重的話，要尋求合法程序辦理，而且他說我欺負原住民，踩到我的紅線、踢到我的心，
馮世寬表示，我最照顧農民，每次去參山農場，但其實是我們的農場是在三山國家風景區都會問這邊有多少原住民，三三農場是觀光農場，要用當地食材，提供原住民風味食材，讓平地來旅遊的人都能享受道，今天當著全國攝影機都在看說退輔會欺負原住民，這是我不接受，假如我不說話，全國都會以為是事實。
馮世寬說，我最喜歡原住民，原住民跟我照的相不知道有多少？他舉例說，我從台東回來經過原住民的婚禮，不只新郎跟我照相，最後喝喜酒的大家都跟我照相。沒有原住民台灣的三條橫貫公路沒辦法開通，蔣經國去探勘中橫時，根本沒有路，他的前後都是原住民綁著，怕他跌下去。
馮世寬說，這舞台是立委的，我們退輔會配合當配角演出，但是不能讓我們連配角都活不下去，說我們退輔會欺負原住民是不對的，我特別照顧原住民。媒體問鄭天財向他潑咖啡，會不會太誇張？馮世寬說，他誇張了，他今天運氣好，若是大街上遇到我，我絕對不會對他客氣。「一個軍人出身可以這樣受辱嗎？」而且整個單位都受辱，我一點都不生氣，我是據理力爭，大家不用擔心我。
行政院發言人丁怡銘表示，行政官員本於職權應邀到立法院報告並備詢，理應互相尊重。國民黨立委非理性且情緒化的行為，並非問政時該有的表現。除了要向馮世寬主委表達關心之外，對於國民黨立委荒腔走板的「問政」方式，政院要予以譴責。