100分主委槓上原住民藍委爆衝突　馮世寬還被潑咖啡

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100分主委槓上原住民藍委爆衝突　馮世寬還被潑咖啡

記者呂炯昌/台北報導

calendar_today2020-11-05 14:22:58

▲退輔會主委馮世寬槓上原住民立委鄭天財，雙方爆發口角衝突，馮世寬還被潑咖啡。（圖／讀者提供）
▲退輔會主委馮世寬槓上原住民立委鄭天財，雙方爆發口角衝突，馮世寬還被潑咖啡。（圖／讀者提供）
立院外交及國防委員會今（5）日審查退輔會預算，但是為了原住民廠商與退輔會一項官司案，國民黨原住民立委鄭天財與退輔會主委馮世寬在立法院外交及國防委員會質詢間相互拍桌，兩人更走下下質詢台爆發推擠衝突，鄭添財還向退輔會人員怒潑咖啡，馮世寬脫下外套叫陣，大喊「我怕你啊」。
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鄭天財今日為了原住民廠商與退輔會參山農場的一起官司質詢，他質問馮世寬，法院判決確定後廠商該付不付，還申請強制執行，質疑「欺負原住民欺負成這樣！」他進一步質疑，法院判決何法院判決確定，退輔會卻還不付錢？馮世寬回應表示，該廠商欠了退輔會800多萬，為何要付？須據理力爭。
鄭天財怒罵「這800多萬法有判決嗎？」你不講我還不生氣，弄到人家無法再參與投標，馮世寬不斷重申該廠商違法，更大聲強調「欠錢還錢」，鄭天財聽聞之後拍桌以對，走下質詢台往馮世寬走去。馮世寬因此也拍桌回應，走下質詢台迎上，雙方在主席台前遭遇推擠。

二人雖然被在場人士拉開，召委呂玉玲也呼籲雙方冷靜，但雙方顯然怒氣未消，鄭天財隨手拿起桌上的外帶咖啡，往馮世寬方向砸去，導致退輔會副主委呂嘉凱全身咖啡，馮世寬也不甘示弱，脫下西裝外套衝上前去，但雙方再次被拉開，未再有更進一步衝突。議事也因為衝突而休息5分鐘、清理場地。

馮世寬在會後受訪表示，每一個訴訟的案子都沒那麼單純，委員有來辦公室，我們有跟他講這事情的處理可能不能依照委員講什麼就是什麼？委員也不是上帝，所以我講那麼重的話，要尋求合法程序辦理，而且他說我欺負原住民，踩到我的紅線、踢到我的心，

馮世寬表示，我最照顧農民，每次去參山農場，但其實是我們的農場是在三山國家風景區都會問這邊有多少原住民，三三農場是觀光農場，要用當地食材，提供原住民風味食材，讓平地來旅遊的人都能享受道，今天當著全國攝影機都在看說退輔會欺負原住民，這是我不接受，假如我不說話，全國都會以為是事實。

馮世寬說，我最喜歡原住民，原住民跟我照的相不知道有多少？他舉例說，我從台東回來經過原住民的婚禮，不只新郎跟我照相，最後喝喜酒的大家都跟我照相。沒有原住民台灣的三條橫貫公路沒辦法開通，蔣經國去探勘中橫時，根本沒有路，他的前後都是原住民綁著，怕他跌下去。

馮世寬說，這舞台是立委的，我們退輔會配合當配角演出，但是不能讓我們連配角都活不下去，說我們退輔會欺負原住民是不對的，我特別照顧原住民。媒體問鄭天財向他潑咖啡，會不會太誇張？馮世寬說，他誇張了，他今天運氣好，若是大街上遇到我，我絕對不會對他客氣。「一個軍人出身可以這樣受辱嗎？」而且整個單位都受辱，我一點都不生氣，我是據理力爭，大家不用擔心我。

行政院發言人丁怡銘表示，行政官員本於職權應邀到立法院報告並備詢，理應互相尊重。國民黨立委非理性且情緒化的行為，並非問政時該有的表現。除了要向馮世寬主委表達關心之外，對於國民黨立委荒腔走板的「問政」方式，政院要予以譴責。
▲退輔會主委馮世寬表示，不能容忍說他欺負原住民。（圖／記者呂炯昌攝.2020.11.05）
▲退輔會主委馮世寬表示，不能容忍說他欺負原住民。（圖／記者呂炯昌攝.2020.11.05）
 
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