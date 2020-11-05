大甲警分局關懷校園安全　主動出擊強化校安檢測

國內校園安全事件頻傳，臺中市政府警察局大甲分局關心學子安全，主動出擊，由分局長李建興率隊走進校園，針對偏僻處檢測安全防護，並要求各所加強校園安全勤務巡查，尤其要強化性侵害犯罪加害人查訪約制及社區監控，落實社區校園安全，防範於未然"目標。

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李建興分局長表示，大甲分局所轄各級學校，共計有36所，包括高中、職4所、國中6所、國小25所及特殊教育學校1所，為實施校園安全檢測及校外賃居學生訪視等事宜，他秉持主官行動管理理念，除要求業務組隊及各所正副主管立即實施，更以身作則帶隊前往各級學校訪視。

這項校園安全訪視工作，包括拜訪校長、主任等，逐一檢查校園安全設施，如監視器、燈光、保全，還有學生上下學交通維護疏導情形

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李建興指出，要與校方建立溝通平台，希望透過彼此密切聯繫，共同發掘問題、解決問題，針對校園周邊規劃安全走廊，加強巡邏密度並提升見警率，建立更好的校園安全環境，以防杜不法之徒覬覦。

李建興表示，學生是國家未來棟樑，優質教育和校園安全環境不可或缺，大甲分局在婦幼保護和校園安全維護不曾鬆懈過，未來大甲分局仍會秉持社會治安的初衷，戮力以赴，也希望轄區民眾多給予警察支持與鼓勵，社區治安是大家的，需要轄區居民攜手共同努力。