控東洋內線交易 國民黨團：金管會要查誰發國難財
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-11-05 13:17:42｜update2020-11-05 13:18:27
台灣東洋代理德國BNT新冠肺炎疫苗3日傳出條件談不攏，代理卡關導致股價崩跌。立法院國民黨團今（5）日召開記者會，指出10月12日時，東洋放出消息，自稱拿到德國新冠疫苗廠商的代理權，在13日到15日，東洋股價從每股69元漲到每股84元，在代理談判卡關後，當時進場的股民紛紛被套牢，國民黨團質疑東洋買空賣空、坑殺股民，更發現東洋在10月12日開記者會前，就有不正常的買進紀錄，質疑有內線交易、市場炒作之嫌。
國民黨團書記長林奕華表示東洋在10月12日股市收盤後才召開記者會，宣稱取得德國廠商的新冠肺炎疫苗代理權，搭上當時民眾關心的疫苗話題，從次日開始交易，到15日，股價從每股69元上升到每股84元，連三天都漲停，最後卻傳出德國廠商談判破局，林奕華質疑是一條龍的養套殺騙局，要來坑殺股民。國民黨團找出東洋在發布記者會前的交易紀錄，從中發現在發記者會前的一個月，東洋的股票每日交易量約300張至400張，但在12日當天股市收盤、開記者會前，有超過2000筆的買入紀錄，「我們要問多出來將近2000張是誰買的？有沒有內線交易？交易量最高是在10月15日三萬多張，結果11月3日宣布終止授權談判，11月4日跳空跌停，股民慘不忍睹，金管會要不要查10月12號哪些人買，10月15號後哪些人賣？」
國民黨立委賴士葆表示，東洋那場記者會，找來前行政院院長林全主持，等於有了政府背書，結果東洋在宣布談判破局時，還試圖把責任推給政府，引起疫情指揮中心反駁，說東洋公司根本沒有合約跟授權，「這兩個單位好像在跳探戈，塑造利多，說台灣多偉大拿到疫苗，多少投資人跳進來，買的人到現在可能都還沒賣吧。」賴士葆表示，一個成熟的金融市場，不能容許有人發國難財，而衛福部長陳時中日前竟表示不應追查此案，賴士葆痛批「他行政指導，欸！他是誰啊？蘇貞昌都沒說不要查的權力，他是衛福部長，做好你的事情，金融市場失序，請你閉嘴，不關你的事」。