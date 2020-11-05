台北跨年晚會公布卡司　田馥甄開場、伍佰壓軸

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距離跨年夜還有1個多月，Lulu笑稱已經備妥2件最重要的東西，那就是火鍋還有自己的舞者，「每一年在後台我都會準備火鍋，歌手都說上台前涮個2片肉，唱歌更有力氣，我今年會先打聽一下大家想吃什麼鍋底，但最好他們也能贊助點『香油錢』給我」，主持跨年晚會最怕的就是歌手趕場遲到，LuLu再次向演出者喊話，「我今年可是發片歌手，當晚一定把舞者先發好，誰遲到，我就馬上上去『唱跳一整首』。」
田馥甄對於即將獻唱台北跨年開場演出也感到非常期待，「2020年順利生出了五專二巡（第5張專輯、第2次巡演），因此也希望在今年的最後一天，在舞台上和大家分享新作品。2020年對大家來說或許不是太容易的一年，但在年終能一起歡聚跨年是幸福又幸運的事，希望2021年大家平安健康。」
今年8月因滑冰意外導致左腿韌帶斷裂、骨折的搖滾天王伍佰，在當時已經答應了台北跨年的邀約，正當外界都在擔心伍佰的身體狀況時，伍佰以超乎常人的復原速度，將原本醫師評估的3個月恢復期縮短到8周，粉絲們確定可毫無懸念地迎來伍佰&China Blue再次站上府前廣場一同倒數、揮別2020年，伍佰感性道：「希望可以告別新型冠狀病毒（COVID-19），期待2021年離疫苗又進一步！」
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