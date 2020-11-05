明年疫苗問世　國發會：看好全球經濟緩步復甦

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明年疫苗問世　國發會：看好全球經濟緩步復甦

記者張志康/綜合報導

calendar_today2020-11-05 14:36:19

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▲國發會副主委高仙桂表示，看好明年台灣的經濟成長，全球經濟也將在疫苗上市後，緩步復甦。（示意圖／取自pixabay）
國發會今（5）日上午在行政院會進行總體經濟成果與展望，會後國發會副主委高仙桂表示，國內外機構預測台灣明年經濟成長率介於3.2%至4.2%，展望樂觀；國發會也樂觀預期，在明年疫苗問世後，世界各國疫情應該會有效控制，全球經濟明年可望緩步回升和復甦。
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高仙桂指出，今年台灣因為防疫得宜，加上紓困振興措施即時到位，前3季經濟成長率優於全球主要經濟體，且為極少數維持正成長的國家。包括第3季餐飲、零售轉為正成長；工業生產、出口明顯增溫，景氣燈號連續兩個月呈現代表「景氣穩定」的綠燈，失業率及經濟成長率也優於多數國家。
展望未來，國發會表示，到目前為止國內外機構有鑒於台灣內需動能可望持續穩健、輸出表現也逐漸好轉，預估明年台灣的經濟成長率約在3.2%到4.2%之間。但在此同時，由於全球經濟仍受疫情影響，需要持續密切關注。對此，政府將持續加強落實對受疫情影響產業的紓困措施，加速推動重大公共投資及基礎建設計畫，以強化經濟應變能力。

高仙桂指出，在民間投資方面，有5個力量可以讓投資持續成長，包括半導體廠房資本支出會擴增、台商回台投資會逐步落實、綠能投資持續擴建、5G佈建也會加速、危老重建都更也會持續進行。

另外在民間消費部分，國人第三季國內消費實質成長率，已經回升到5.09%，加上明年台股基本面還是穩健、員工薪資持續成長，明年國人國內消費將持續增長，抵銷國人在海外消費的負成長，因此根據主計處推估，明年國人國內消費實質成長率應該可以由負轉正。

攸關經濟成長的出口部分，高仙桂指出，國內傳產第三季已經隨海外需求回升而復甦，電子零組件、資通訊等產品，也將持續受惠5G、遠距商機等。
不過，高仙桂也特別指出，明年仍有相當的不確定因素或風險存在，例如第四季歐洲國家疫情再起，就勢必影響歐洲經濟復甦的動能。然而整體來說，對明年全球經濟的復甦仍然抱持樂觀，明年新冠肺炎疫苗問世後，世界各國疫情應該可以得到有效控制，全球經濟有望緩步回升及復甦。
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