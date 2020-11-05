明年疫苗問世　國發會：看好全球經濟緩步復甦

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展望未來，國發會表示，到目前為止國內外機構有鑒於台灣內需動能可望持續穩健、輸出表現也逐漸好轉，預估明年台灣的經濟成長率約在3.2%到4.2%之間。但在此同時，由於全球經濟仍受疫情影響，需要持續密切關注。對此，政府將持續加強落實對受疫情影響產業的紓困措施，加速推動重大公共投資及基礎建設計畫，以強化經濟應變能力。
高仙桂指出，在民間投資方面，有5個力量可以讓投資持續成長，包括半導體廠房資本支出會擴增、台商回台投資會逐步落實、綠能投資持續擴建、5G佈建也會加速、危老重建都更也會持續進行。
另外在民間消費部分，國人第三季國內消費實質成長率，已經回升到5.09%，加上明年台股基本面還是穩健、員工薪資持續成長，明年國人國內消費將持續增長，抵銷國人在海外消費的負成長，因此根據主計處推估，明年國人國內消費實質成長率應該可以由負轉正。
攸關經濟成長的出口部分，高仙桂指出，國內傳產第三季已經隨海外需求回升而復甦，電子零組件、資通訊等產品，也將持續受惠5G、遠距商機等。
不過，高仙桂也特別指出，明年仍有相當的不確定因素或風險存在，例如第四季歐洲國家疫情再起，就勢必影響歐洲經濟復甦的動能。然而整體來說，對明年全球經濟的復甦仍然抱持樂觀，明年新冠肺炎疫苗問世後，世界各國疫情應該可以得到有效控制，全球經濟有望緩步回升及復甦。