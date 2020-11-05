名家論壇》網路溫度計／馬國女大生遭擄殺　網路聲量走勢

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名家論壇》網路溫度計／馬國女大生遭擄殺　網路聲量走勢

文/網路溫度計

calendar_today2020-11-05 14:41:54｜update2020-11-05 14:42:09

鍾女
▲台南長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生在台遭到殺害。（圖／翻攝自《Dcard》）
台南長榮大學28日發生隨機擄人棄屍案，24歲馬來西亞籍歲鍾姓女大生，遭到梁姓男子以麻繩勒斃，隨後棄屍於高雄阿蓮區，承認先性侵後殺害，該命案震驚社會，關鍵人物「長榮大學」、台南市長「黃偉哲」、「歸仁分局長」也頻上Google熱搜，事件不斷延燒，校方、警方與市府也被爆出踢皮球、疏失等出包行為，引起大眾不滿。
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校方公開信強調「相信愛」　案發未通報遭網反彈聲量高
根據《KEYPO大數據關鍵引擎》調查網路檢討校方、市府、警方聲量趨勢，目前以長榮大學736筆最多，其次是警方577筆，台南市政府247筆。

女大生遭擄走案發地長榮大學，不僅在30日因為公開聲明，提及「我們相信彼此相愛能幫助我們勝過邪惡」，引起網友討論「要這學校幹嘛」、「校方應該道歉」，隔天31日更被爆出未按規定，在七十二小時內完成校安通報，同時總統蔡英文出面致歉，讓更多網友不滿長榮大學無作為，檢討校方聲量達到高峰219筆。

▲長榮女大生命案校方因未通報、公開信惹議，造成檢討聲量最多共736筆。
▲長榮女大生命案校方因未通報、公開信惹議，造成檢討聲量最多共736筆。 image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間: 2020/10/27 - 2020/11/02)
擄人未遂有無通報？警方：我不知道　分局長遭拔官

命案發生後，當地警方11月2日有172筆討論，主要集中於台南警察局長詹永茂，被議員問及9月底陳姓女大生有無報案時，僅回答「我不知道」引起討論，讓網友認為當地警方疑似「吃案」匿報，隨後台南歸仁警分局長先遭拔官調任內勤，台南警察局長詹永茂也自請處分，讓許多網友認為「懲處不成比例」、「基層背黑鍋」討論持續延燒。

案發路燈沒亮過　網友打臉黃偉哲「僅兩盞」不亮說法

除了校方處理方式、警方辦案能力遭質疑，還有女網友在Dcard爆料，直指案發當地的路燈「三年沒亮過」，但出了人命後路燈才點亮，痛批「非常諷刺」，對此台南市長黃偉哲第一時間反指「只有兩盞不亮」，但陸續遭到網友蒐證照片打臉，11月2日他在臉書道歉，當地政府網路檢討聲量飆升116筆。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年10月27日至2020年11月2日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『長榮女大生命案校方、警方與政府』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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