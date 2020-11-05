名家論壇》網路溫度計／馬國女大生遭擄殺　網路聲量走勢

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根據《KEYPO大數據關鍵引擎》調查網路檢討校方、市府、警方聲量趨勢，目前以長榮大學736筆最多，其次是警方577筆，台南市政府247筆。
女大生遭擄走案發地長榮大學，不僅在30日因為公開聲明，提及「我們相信彼此相愛能幫助我們勝過邪惡」，引起網友討論「要這學校幹嘛」、「校方應該道歉」，隔天31日更被爆出未按規定，在七十二小時內完成校安通報，同時總統蔡英文出面致歉，讓更多網友不滿長榮大學無作為，檢討校方聲量達到高峰219筆。
擄人未遂有無通報？警方：我不知道 分局長遭拔官
命案發生後，當地警方11月2日有172筆討論，主要集中於台南警察局長詹永茂，被議員問及9月底陳姓女大生有無報案時，僅回答「我不知道」引起討論，讓網友認為當地警方疑似「吃案」匿報，隨後台南歸仁警分局長先遭拔官調任內勤，台南警察局長詹永茂也自請處分，讓許多網友認為「懲處不成比例」、「基層背黑鍋」討論持續延燒。
案發路燈沒亮過 網友打臉黃偉哲「僅兩盞」不亮說法
除了校方處理方式、警方辦案能力遭質疑，還有女網友在Dcard爆料，直指案發當地的路燈「三年沒亮過」，但出了人命後路燈才點亮，痛批「非常諷刺」，對此台南市長黃偉哲第一時間反指「只有兩盞不亮」，但陸續遭到網友蒐證照片打臉，11月2日他在臉書道歉，當地政府網路檢討聲量飆升116筆。
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2020年10月27日至2020年11月2日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『長榮女大生命案校方、警方與政府』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
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