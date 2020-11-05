新冠肺炎疫情恐再起　防疫新濾材進軍台灣搶商機

新冠肺炎疫情秋冬恐再起，防疫基本配備不再僅限口罩，由台灣、新加坡與香港聯手開發的新款濾材「居安KV99熔噴布」，宣稱具備滅殺病毒及細菌功能，最近進軍台灣市場搶商機﹔台灣總代理鄭敦揚執行長表示，KV99熔噴布是防疫新尖兵，結合空調、空氣清淨機濾網、床單和生活用品等產業，開發抗病毒產品，將讓台灣防疫新生活更能落實。

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取得美國專利的「居安KV99熔噴布」新濾材，由台灣全球無限股份有限公司獨家引進，今（5）日舉辦上市發表會，執行長鄭敦揚表示，傳統熔噴布因設計具有靜電中的「微正極」，可吸附細菌、達到不同程度的阻隔功能，將病毒或細菌隔離在熔噴布外，卻無法達到滅殺功能，且效期較短，保存不易。

▲引進防疫新濾材「居安kv99」熔噴布的台灣總代理，今天新品上市時，展示新款熔噴布可運用的生活環保衛生產業。（圖／記者金武鳳攝，2020.11.5)

KV99熔噴布已通過全球知名化驗所 Nelsons Lab、Intertek，香港公開大學及北京京畿分析測試中心的測試，證實發出的極強正極，能在60秒內撕裂病毒及細菌的外膜，進而達到滅殺病毒與細菌效果，堪稱是最高級別的防護新濾材。





鄭敦揚強調，傳統熔噴布因無法滅殺細菌或病毒，使用一段時間後，細菌或病毒會在熔噴布纖維上增生，必須時常更換保持衛生乾淨。新研發成功的熔噴布則經過國外學術研究測試，可滅殺9成9以上病毒、細菌，且可長期儲存或使用，經人體實驗無毒害。



▲新冠肺炎疫情恐再起，防疫新濾材進軍台灣，吸引各界關注眼光。（圖／記者金武鳳攝，2020.11.5)

鄭敦揚也說，「居安KV99熔噴布」可截殺不同屬性病毒細菌危害，未來可以運用範圍非常廣，舉凡所有不織布相關產品：空調濾網、空氣清淨機濾網、床單、椅套、窗簾、襪子、鞋墊、紙巾等，皆可運用開發為抗菌防疫商品，讓台灣防疫新生活更落實，人民安全健康獲得保障。