見證台鐵百年風華　2021鐵道月曆6日起全台10處限量開賣

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台鐵局指出，力麗社會福利慈善事業基金會自2018年開始便著重在推廣歷史建築，廣邀藝術家將台灣各地的經典建築畫出，透過畫家的筆尖引領民眾進入台灣百年來的記憶，並自2019年6月9日起在台北車站等全台數個車站舉辦免費公益巡迴畫展。基金會希望持續推動這些屬於台灣的史實，並著眼於三面向－歷史、建築、藝術，即以建築視野搜尋、體驗四百年來建築文化遺產的演變發展，希望喚起國人對這塊土地的關懷與了解。
台鐵局表示，台鐵逾百年來在台灣這塊土地上經歷過不同時期的轉變，不僅為全台運輸之始，更帶動台灣經濟。2021年以百年風華作為主題，是為了能夠讓台鐵歷史與文化歷久彌新，像是經典的扇形車庫、超過百年歷史的車站(如新竹車站)，甚至是現已不存的車站(如第二代臺北驛)等，都是台鐵百年來的歷史痕跡，值得大家回顧與珍藏。
而台鐵局精心挑選出13張百年以來經典車站建築畫作，收錄在「2021台鐵百年風華月曆」，明日起全台同日正式開賣，限量發行1,500份，每人限購2份、每份售價新台幣250元，民眾可至10處購買，地點分別為臺鐵夢工場旗艦店(臺北車站西3門內）、松山店(松山車站地下1樓西側）、南港店(南港車站地下2樓）、花蓮店(花蓮車站3樓)、台東店(台東車站1樓大廳)、鳳山店(鳳山車站1樓大廳)、臺鐵便當本舖(臺北站、臺中站、高雄站)與臺鐵夢工場購物網站。