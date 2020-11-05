苛扣原民合作社 鄭天財控退輔會：法院強制執行還不付錢
苛扣原民合作社 鄭天財控退輔會：法院強制執行還不付錢
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-11-05 14:57:19｜update2020-11-05 15:11:09
立法院外交與國防委員會今（5）日邀請退輔會主委馮世寬備詢。國民黨立委鄭天財和馮世寬因原住民勞動合作社和退輔會有金錢糾紛，鄭天財不滿馮世寬態度，朝馮潑咖啡，兩人發生口角衝突。鄭天財指控經法院判決後，退輔會仍不認帳，質詢時還反咬合作社欠退輔會800萬元，「我當公務員30年、也當過退輔會委員，沒看過一個單位這麼欺負原住民。」
鄭天財表示，退輔會苛扣原住民合作社的案件從2016年到今年，他這段時間不斷開協調會，退輔會要他們去打官司，但在法院判決要退輔會給原住民合作社60萬元、甚至連強制執行命令都下來了，退輔會堅不認帳，期間鄭天財也曾到退輔會找馮世寬溝通，馮只說交給律師研究，給了他軟釘子。鄭天財隨後拿出周刊報導，有個承包退輔會業務的長照廠商，未持有長照執照卻狂撈2.8億新台幣，他在質詢時拿這件事問馮世寬，馮回他「這是廠商的問題」。鄭天財指出，根據退輔會的規定，承攬他們的長照業務就要有執照，不是馮世寬一句話就能撇開責任。
「原住民的廠商他直接扣錢，不是原住民的廠商即便媒體報了，他一句『跟我無關』，我才說他欺負原住民。」鄭天財表示，原住民從軍比例高，超過10%從軍，但退伍後退輔會僅幫2%的人安排工作，「從事照服工作還要被欺負，我才這麼氣憤。」
而對退輔會反咬原住民合作社倒欠他們800萬，鄭天財直呼這個案子處理這麼久，欠800萬這件事他今天才聽到，他跟合作社求證，問退輔會有沒有發公文要他們還錢，合作社也跟他說沒有這件事。衝突過後，外交國防委員會召委呂玉玲和退輔會副主委周皓瑜找鄭天財致意，兩方針對衝突互相道歉，但鄭天財也向周抱怨「你自己回去查，退輔會是不是每個案子都要求執行命令，結果有執行命令還不認帳，官員也不要拿沒有的事情對主委咬耳朵」。