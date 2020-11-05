閃電颱風估20:30發陸警 花東、恆春半島防豪雨
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-11-05 15:03:58｜update2020-11-05 15:04:01
閃電颱風今（ 5 ）日下午 14 時中心位置來到北鵝鑾鼻東南東方約 490 公里之處，以每小時 22 轉 17 公里速度，向西轉西北西進行，其暴風圈正逐漸朝巴士海峽接近，預估周五是影響台灣最劇烈時刻，花東及恆春半島地區要注意局部大雨或豪雨發生。
氣象局預報員表示，閃電颱風過去 3 小時雖然沒有明顯增強，但速度有稍微加快一點，依照目前路徑預測來看，最快在晚上 20:00 就會發布陸上颱風警報，但實際狀況仍要視最新預報決定。預報員指出，未來閃電颱風將會以每小時 20 公里速度通過巴士海峽，並進入中國大陸南方沿海，受到外圍環流影響，東半部地區降雨今晚起將會逐漸增加，沿海地區也要注意長浪發生；明日是颱風影響台灣最劇烈時刻，花東及恆春半島地區要注意局部大雨或豪雨發生，沿海地區風浪也會逐漸增加。預報員說，後日颱風移動到中國大陸南方沿海，對台灣影響逐漸減少，但北邊的冷空氣逐漸增強，基隆北海岸及宜蘭地區要注意局部較大雨勢，溫度也會稍微下降。