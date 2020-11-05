疫苗委員會兩年沒開！黃立民曝光「新冠疫苗」兩大隱憂
疫苗委員會兩年沒開！黃立民曝光「新冠疫苗」兩大隱憂
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-11-05 15:12:31｜update2020-11-05 15:12:39
新冠肺炎疫情持續升溫，全球確診人次突破4千8百多萬人，死亡人數也超過1200萬人，感染症醫學會理事長黃立民，今（5）天出席新冠疫情的挑戰及疫苗產業的展望研討會時表示，國內疫苗委員會已經兩年沒開，未來新冠疫苗也因為急著催生，將挾帶隱憂。
黃立民直言，全世界拚命把疫苗做出來，也趕不出好貨來，未來疫苗產出後，其中一兩家產生問題，不是不可能，他點出未來疫苗兩個隱憂，他舉例，過去登革熱疫苗效果非常好，短期內不出問題，但後來發現9個月以下小朋友打，抗體不夠會出麻煩，未來新冠肺炎疫苗，會不會在老人、小孩上效果不好，這是沒人知道的事情，可能要三五年後才看得到。第二個隱憂，黃立民提到，強迫大家大量打疫苗，是一個有點大膽的實驗，他強調，RNA是生命的起源，不止產生免疫蛋白，目前也沒辦法確定大量人類身上接種RNA疫苗，會不會產生人體變化。
至於新冠肺炎帶來的經濟衝擊，黃立民則是提到，新冠肺炎疫苗未來一兩年要再打一次， 廠商會賺錢、有多的收入，國內的疫苗產業，也在疫情下被政府意識到疫苗產業是需要的，他也不改直言的個性，黃立民說：「以前政府對疫苗愛理不理的，疫苗委員會兩年沒開了，現在根本不開了，中華民國政府都是一頭熱、一段時間就不做了，看這次會不會讓政府下定決心，覺得疫苗重要、要把它做起來，這應該是唯一經濟上比較正面的消息」。
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