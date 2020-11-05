婦打疫苗後亡！家屬轟疾管署卸責　莊人祥也喊冤

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婦打疫苗後亡！家屬轟疾管署卸責　莊人祥也喊冤

記者劉雅文/台北報導

calendar_today2020-11-05 16:04:24｜update2020-11-05 16:05:48

▲進入秋冬流感流行季節，不少人都趕緊到醫院、診所施打流感疫苗。（示意圖／取自pixabay）
▲進入秋冬流感流行季節，不少人都趕緊到醫院、診所施打流感疫苗。（示意圖／取自pixabay）
日前疾管署公布，一名70多歲婦人在施打流感疫苗後於睡夢中過世，當時疾管署副署長莊人祥強調，該案例死亡推測為心血管疾病，與流感疫苗無關。
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但沒想到記者會後引來家屬的不滿，向媒體爆料、砲轟疾管署卸責，死者家屬指出，個案10月19號到診所施打流感疫苗，第2天就出現頭痛、身體癢等不舒服的症狀，送急診判斷為皰疹後返家，又接著出現四肢無力、說話不清的情況，再赴急診抽血檢查，回到家中第2天就在午睡中離世。
對此莊人祥重申，過程中沒有隱匿，個案已經有提供預防接種受害救濟，我們有把他所有通報進來的症狀、到醫院的病歷等，都記載出來，因為婦人有慢性腎臟病、糖尿病、心血管疾病等病史，且曾裝心臟支架，莊人祥解釋，這些資料、病例都有給兩位專家看，專家初判跟自身的疾病有關。

莊人祥也強調，我們只是用記者會跟大家說明，有民眾接種疫苗後通報死亡的個案，也有說專家是「初判」，接下來受害救濟會有專門的委員獨立審查，可能還需要一段時間。
莊人祥提到，過去指揮官陳時中也一直說明，打疫苗之後的不良事件，不等於是副作用，跟疫苗可能發生的副作用不太一樣，一般常見的副作用是注射部位紅腫疼痛、發燒、頭痛、肌肉痠痛等，這個案有些症狀，還是可能跟自身疾病有關。
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