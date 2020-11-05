批萊豬進口政策　柯文哲嗆：怎麼會有那麼爛的農委會主委

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

批萊豬進口政策　柯文哲嗆：怎麼會有那麼爛的農委會主委

記者丁上程/台北報導

calendar_today2020-11-05 15:39:36

台北市長柯文哲5日進入議會接受市政總質詢，針對萊豬進口政策，柯文哲在批中央，直呼「怎麼會有那麼爛的農委會主委」。
▲台北市長柯文哲5日進入議會接受市政總質詢，針對萊豬進口政策，柯文哲在批中央，直呼「怎麼會有那麼爛的農委會主委」。（圖／記者丁上程攝,2020.11.5）
台北市長柯文哲今天（5日）進入議會進行市政總質詢。首日就面對到砲火猛烈的「新潮流」議員質詢組，針對前一天台北市議會通過的食安自治條例修正案中，針對台北市內之肉品應維持「瘦肉精零檢出」，否則將予以罰款。而柯文哲也把握機會再批中央，不僅批評「怎麼會有那麼爛的農委會主委？」，更直呼「萊豬誰執政誰贊成，誰在野誰反對」、「兩黨政治搞垮台灣」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
柯文哲今天下午進入議會，開始進行為期三週的市政總質詢。民進黨台北市議員簡舒培，就針對萊豬進口議題，批評柯文哲「作秀、炒聲量」。「你身為台北市長，只會在臉書上面質疑中央政府進口萊豬還是美豬，而不是提出實質做法，怎麼好像把自己當立法委員一樣？」簡舒培說，「又說要透過北農的質譜儀，去檢測豬肉的瘦肉精含量，北農現在不僅沒有檢測的條件，每天又要檢查那麼多的蔬菜，為什麼北農要幫你檢驗豬肉？」
對此柯文哲先笑著表示，自己現在又還不是總統，應該是中央要提出配套措施。「一月一日就要開放萊豬進口了，只剩下兩個月的時間，中央政府到現在還沒提出解決方案。」柯文哲說到激動處，更是直接批評「怎麼會有那麼爛的農委會主委？」隨後簡舒培也隨即反擊，強調農委會已經多次對外說明，「你充耳不聞，然後就批評人家爛，你就是更爛」。
隨後簡舒培也以時任食品藥物管理局局長、現任陽明大學副校長康照洲的說法，表示「沒有任何科學證據證明食用『以瘦肉精飼養之豬肉』會危害健康」。柯文哲則笑著回應，當初康照洲在發表此番言論的時候，「你們民進黨杯葛立法院多久？」更直呼「萊豬誰執政誰贊成，誰在野誰反對」、「兩黨政治搞垮台灣」。
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

台灣百萬「YouTuber」，您最喜歡哪一個？

台灣百萬「YouTuber」，您最喜歡哪一個？

繼續作答
票選誰的萬聖裝扮最吸睛！

票選誰的萬聖裝扮最吸睛！

繼續作答
統一獅跟中信兄弟將進行7戰4勝的「台灣大賽」，您認為誰會奪下總冠軍？

統一獅跟中信兄弟將進行7戰4勝的「台灣大賽」，您認為誰會奪下總冠軍？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀