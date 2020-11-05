批萊豬進口政策 柯文哲嗆：怎麼會有那麼爛的農委會主委
批萊豬進口政策 柯文哲嗆：怎麼會有那麼爛的農委會主委
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-11-05 15:39:36
台北市長柯文哲今天（5日）進入議會進行市政總質詢。首日就面對到砲火猛烈的「新潮流」議員質詢組，針對前一天台北市議會通過的食安自治條例修正案中，針對台北市內之肉品應維持「瘦肉精零檢出」，否則將予以罰款。而柯文哲也把握機會再批中央，不僅批評「怎麼會有那麼爛的農委會主委？」，更直呼「萊豬誰執政誰贊成，誰在野誰反對」、「兩黨政治搞垮台灣」。
柯文哲今天下午進入議會，開始進行為期三週的市政總質詢。民進黨台北市議員簡舒培，就針對萊豬進口議題，批評柯文哲「作秀、炒聲量」。「你身為台北市長，只會在臉書上面質疑中央政府進口萊豬還是美豬，而不是提出實質做法，怎麼好像把自己當立法委員一樣？」簡舒培說，「又說要透過北農的質譜儀，去檢測豬肉的瘦肉精含量，北農現在不僅沒有檢測的條件，每天又要檢查那麼多的蔬菜，為什麼北農要幫你檢驗豬肉？」對此柯文哲先笑著表示，自己現在又還不是總統，應該是中央要提出配套措施。「一月一日就要開放萊豬進口了，只剩下兩個月的時間，中央政府到現在還沒提出解決方案。」柯文哲說到激動處，更是直接批評「怎麼會有那麼爛的農委會主委？」隨後簡舒培也隨即反擊，強調農委會已經多次對外說明，「你充耳不聞，然後就批評人家爛，你就是更爛」。隨後簡舒培也以時任食品藥物管理局局長、現任陽明大學副校長康照洲的說法，表示「沒有任何科學證據證明食用『以瘦肉精飼養之豬肉』會危害健康」。柯文哲則笑著回應，當初康照洲在發表此番言論的時候，「你們民進黨杯葛立法院多久？」更直呼「萊豬誰執政誰贊成，誰在野誰反對」、「兩黨政治搞垮台灣」。