名家論壇》黃創夏／美選雖然有紛爭，中國可別太高興！

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事實上，不計算今年 2020 的情況，美國總統大選早在 1824 年就已經有 5 次非常嚴重的騷亂了，美國的民主就是很鞏固，一定找的到方法來解決。
眾所皆知的當然是 2000 年布希和高爾的紛爭，拖了 36 天圓滿落幕；1960 年甘迺迪和尼克森之爭，事實上也有選務爭議，尼克森考慮冷戰正酣，退讓落幕；1876 和 1824 兩屆也有紛爭，還是靠著美國的參眾議會投票，或是面對爭議特別迅速組織的議員、法官和社會賢達的「聯邦選舉委員會」圓滿落幕。
其中，只有 1860 年的大選和爆發「南北戰爭」，但也造就了美國最偉大總統之一的林肯總統，美國更加統一。
就算是在戰爭期間，1860 年林肯依然就職、1916 年和 1940 和 1944 年都是世界大戰方酣，美國照樣進行總統大選，選出領導人。事實上，美國總統就算出了意外，如約翰・甘迺迪之類的不能視事情況也很多，美國還是持續運轉，領導全世界。
這樣的特色，是資訊封鎖的中國共產黨和中共解放軍所無法了解的「體制」，一個國家的運作絕對不是靠著某個「強勢領袖」或是背誦著「某某思想」和「某某核心」就能夠維繫運轉，是美國堅固的民主精神和憲政體制，國家永遠不會隨著人息政亡，也不會有著那著偷偷摸摸，沒有媒體全程公開報導和監督的「某中全會」，然後就是一只公告，宣示著「總書記逕行宣布連任成功」，然後還是處處風聲鶴唳，一紙 6000 字公告當中，「安全」特別提了 22 次。
特別奉勸解放軍不要蠢動，美國內部雖然有紛爭，但是「世界警察」的職責一刻也不會放鬆，如今，當著浙江、上海的正對面，20 艘戰艦、4 萬 5 千名精銳之師的「利劍演習」仍在上演，而掌握中國能源和物資生命線的麻六甲海峽，美日印澳「亞太小北約」四國的「馬拉巴爾軍演」也在上演，只要解放軍蠢動，馬上被勒住咽喉！
奉勸中南海，不要以為美國白宮主人或許有變，中南海就可以從中取利！
「把中國拉進世界，換取『和平演變』中國」或者是「找一個機會全面開戰，一舉把中國打回石器時代！」
三、四十年以來，主導世界秩序的美國不論是「建制派」或是「保守派」，雖然在如何面對中國問題的策略和方法有所不同，其實一直有共同核心概念：「現階段在中國共產黨體制宰制之下的中國，對世界都是不容忽視的威脅！」
對待中國共產黨之策略上，美國民主和共和兩大黨容或有所分歧，在川普總統第一任內的美中貿易衝突、新冷戰圍堵、科技戰和智慧財產權保衛戰，以及傷害數十萬美國人性命的 Covid-19 病毒肆虐，不論最後白宮歸屬於誰，不容中國共產黨繼續擴大威脅全球文明與秩序，仍將是美國當下基本國策，也因此被稱為是「 2020 華盛頓共識」。
解放軍不必幻想「中共犯台，各國會不會有所反應」的癡心妄想，台灣的戰略地理位置的重要性，早在民主黨的歐巴馬時代就已經成為「華盛頓共識」的核心， 2015 年是民主黨政府率先喊出「重返亞太，再平衡」，已經對台軍售開始放鬆。當時五角大廈就已經宣稱要把「三分之二的美國海軍部署在西太平洋」，而那個「繞著中國跑」持續拔樁中國鄰國的美國國務卿，名字叫做希拉蕊！
川普和蓬佩奧所做的事情早就是民主黨時代的歐巴馬啟動，差別只是川普和共和黨保守派手段更堅決、意志更堅定，而民主黨那些建制派，講求身段要優雅，缺少雷厲風行的氣魄，如今經過川普時代的催油門和加速，還有比川普與彭佩奧更反共的民主黨國會大姊大裴洛西坐鎮國會，不論美選紛爭最後如何落幕，「華盛頓共識」只會繼續往前推進！
至於「全球產業鏈重組」新風潮也不會有所改變，別忘了 2013 年 1 月，歐巴馬連任就職後簽署的第一道命令就是美國的《製造業振興法案》；而日本前首相安倍晉三也立刻跟進簽署日本的《製造業再生計畫》，在歐盟，經過「歐豬五國」財政風暴，德國大姊大梅克爾也持續推動「工業4.0 」世界主流國家在這幾年都察覺「以中國為世界工廠的全球化」造成自己內部貧富不均和階級紛擾的傷害；「以中國為世界市場的全球化」更屢屢證實變成是某些政治權貴和中國「太子黨」的金錢掠奪遊戲。
繼續放任中國共產黨威脅全世界？No way ！
不論美選最後結局如何，都不可能繼續縱容中國共產黨了。
●作者：黃創夏／資深媒體人
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