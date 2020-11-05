名家論壇》鬼才阿水／任何制度都不善完美，但仍得遵守

【本文由《鬼才阿水Awater》授權刊登】

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這次的美國選舉，是我人生有史以來對於別的國家的選舉如此熱衷，過去地理非常差的我，第一次將美國地圖看這麼久，甚至許多地名都記在我的腦中，美國的選舉之所以重要，關鍵在於川普是全球抗中的領頭羊，在相同的戰線上，台灣就是一線的隊友。

過去的美國總統選舉，本就有不同的改革聲音，就像上次川普得票數較低，但卻因為制度的關係選上時，等於就有超過半數的人認為這不公平，但最終美國人即使不願意，仍然願意遵從這樣的結果，這次的郵寄選票的確擁有許多不合理的地方，甚至被認為有弊端，但剩下能夠寄予的只有司法的介入與調查，如果結果無法改變， 川普的連任之路中斷，台灣能夠依靠的終歸還是自己。





做出正確的選擇不容易，至少台灣辦到了。





從政府的路線、疫情的防堵、經濟的成長，太多的太多都是有著一群人的努力而成的，今天如果川普輸掉了連任，拜登在面對如此大的醜聞時，在所有新聞媒體仍大力吹捧，臉書等社群平台甚至不惜犧牲最在意的言論自由。





可以想見中國的全球勢力有多嚴重。





未來會怎樣，對我而言突然變成了未知數，原以為很穩不會改變的結果，卻在剎那之間翻盤，關鍵的勝利變成了敗選，後續美國的發展會如何，台灣會如何在這過程中被影響，通通都成了未知數。





接下來可以想見，緊張的不只是我們這些平民老百姓，未來行政機關與政府部門的每一步，都將影響未來台灣的發展方向，這才是最為辛苦的地方。





我們能做的，就是用我們的選票投出符合我們價值觀的一切，台灣如何取得平衡，會是我們接下來的功課。











●鬼才阿水／網紅作家



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