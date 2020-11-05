NBA／18%上繳聯盟　柯瑞、詹皇薪水恐損失上百萬

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

NBA／18%上繳聯盟　柯瑞、詹皇薪水恐損失上百萬

記者鍾東穎/綜合報導

calendar_today2020-11-05 16:23:54

NBA Finals Raptors Warriors Basketball
▲Stephen Curry（圖／美聯社／達志影像）
NBA球員工會今(5)日和球員進行電話會議，詳細談論新賽季的計畫，其中談到未來2個賽季球員薪水的18%會存入託管系統，美國媒體計算，勇士「咖哩小子」Stephen Curry和湖人「詹皇」LeBron James將減少破百萬美元的薪資。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據勞資協議，球員年薪的10%將作為託管數額繳納給聯盟。若該年收入超支，這些錢將全數退還，但如果虧損或是收入不如預期，則這些金額將全歸聯盟所有。
受到2019 新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，NBA今年收入大幅降低，新賽季恐也不樂觀，且若無法開放球迷進場，預估將損失超過40億美元。

薪資專家Bobby Marks根據目前最有可能被抽取的18%試算，Curry原薪水4300萬美元，託管740萬美元，James原薪水3820萬美元，託管700萬美元，快艇「可愛」Kawhi Leonard原薪水3440萬美元，託管620萬美元。
如此一來眾球星的薪水將減少破百萬美元，不過目前尚未確定上繳%數，球員工會和聯盟仍在討論中，預計最快本周會有定論。
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

台灣百萬「YouTuber」，您最喜歡哪一個？

台灣百萬「YouTuber」，您最喜歡哪一個？

繼續作答
票選誰的萬聖裝扮最吸睛！

票選誰的萬聖裝扮最吸睛！

繼續作答
統一獅跟中信兄弟將進行7戰4勝的「台灣大賽」，您認為誰會奪下總冠軍？

統一獅跟中信兄弟將進行7戰4勝的「台灣大賽」，您認為誰會奪下總冠軍？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀