NBA／18%上繳聯盟 柯瑞、詹皇薪水恐損失上百萬
NBA／18%上繳聯盟 柯瑞、詹皇薪水恐損失上百萬
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-11-05 16:23:54
NBA球員工會今(5)日和球員進行電話會議，詳細談論新賽季的計畫，其中談到未來2個賽季球員薪水的18%會存入託管系統，美國媒體計算，勇士「咖哩小子」Stephen Curry和湖人「詹皇」LeBron James將減少破百萬美元的薪資。
根據勞資協議，球員年薪的10%將作為託管數額繳納給聯盟。若該年收入超支，這些錢將全數退還，但如果虧損或是收入不如預期，則這些金額將全歸聯盟所有。受到2019 新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，NBA今年收入大幅降低，新賽季恐也不樂觀，且若無法開放球迷進場，預估將損失超過40億美元。
薪資專家Bobby Marks根據目前最有可能被抽取的18%試算，Curry原薪水4300萬美元，託管740萬美元，James原薪水3820萬美元，託管700萬美元，快艇「可愛」Kawhi Leonard原薪水3440萬美元，託管620萬美元。如此一來眾球星的薪水將減少破百萬美元，不過目前尚未確定上繳%數，球員工會和聯盟仍在討論中，預計最快本周會有定論。