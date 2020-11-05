古物接軌現代藝術　故宮南院戶外美術館開幕

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古物接軌現代藝術　故宮南院戶外美術館開幕

記者邱嘉琪 陳惲朋/嘉義報導

calendar_today2020-11-05 17:20:00

▲故宮南院戶外美術館「藝術方舟」開幕，縣長翁章梁和國立故宮博物院院長吳密察及藝術家等貴賓蒞臨參與。（圖/記者邱嘉琪攝，2020.11.05）
▲故宮南院戶外美術館「藝術方舟」開幕，縣長翁章梁和國立故宮博物院院長吳密察及藝術家等貴賓蒞臨參與。（圖/記者邱嘉琪攝，2020.11.05）
嘉義藝術生活再添新亮點！故宮首度以南部院區東側園區為基地，邀請來自國內外包含原住民等9位藝術家，以貼近南院的駐地創作，打造戶外美術館「藝術方舟Ark of Art」，11月5日由縣長翁章梁和國立故宮博物院院長吳密察等人揭幕，園區早晨5點至夜間12點開放，全年無休免門票，11月5日起歡迎參觀。
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故宮南院表示，戶外美術館「藝術方舟Ark of Art」以故宮典藏為發想，從南側大門入口的臨水廣場沿湖至東側的水岸花園為藝術創作空間，提供故宮文物與當代藝術的對話新風貌，滿足人們親近藝術的渴望。
▲9件創作沿湖臨水，亦與故宮南院特色建築相映成趣，視覺上多有享受。。（圖/記者邱嘉琪攝，2020.11.05）
▲9件創作沿湖臨水，亦與故宮南院特色建築相映成趣，視覺上多有享受。。（圖/記者邱嘉琪攝，2020.11.05）
此次策展邀請魯凱族安聖惠、阿美族伊佑．噶照及排灣族巴豪嵐．吉嵐三位原住民藝術家創作《Wapacapacase》、《風涼畫》、《南宮特有種》，以臺灣原民文化創造出令人驚豔的互動式大地裝置藝術。

此外，編織藝術家林淑鈴《績撚成雲—云起・云行・云停》，以編織寄託無拘無束的意念，設置於水面上的作品完美呈現出媒材的可塑與可能性；新興地域建築師甘銘源《忘筌・捨筏》，以大件竹編作品呼應南院廣大的水域空間；紙雕藝術家成若涵《台！繡妝》結合傳統雕刻紙藝與織品技法，運用南臺灣的陽光讓雕刻的圖案映射於南院大地，繽紛的五彩更富有中華文化意涵。

▲出身於屏東好茶部落魯凱族安聖惠創作的「Wapacapacase」，是很好拍的網紅熱點。（圖/記者邱嘉琪攝，2020.11.05）
▲出身於屏東好茶部落魯凱族安聖惠創作的「Wapacapacase」，是很好拍的網紅熱點。（圖/記者邱嘉琪攝，2020.11.05）
曾獲得世界盃花藝大賽第三名的花藝藝術家林惠理作品《微笑・舞動》，優雅的替南院戶外景緻鑲綴上一抹笑意；紐約雕塑家Nicolas Holiber，運用抽象圖繪，交融東西方美學並使之推向更深遠的境界；以「墨爾本之臉」著稱的當代超現實主義者Deborah Halpern，透過大地之母來表現接納萬物和守護的理念。
院長吳密察指出，戶外美術館的呈現，讓博物館不是只有古物，同時也能接軌現代藝術，往未來推進；縣長翁章梁也說故宮南院館內、外都很精彩，且日夜景致不同，值得探訪體驗。
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