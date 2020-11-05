「有問羊意願嗎？」藍委呼籲取消清境農場剃毛秀
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-11-05 17:29:20｜update2020-11-05 17:47:06
退輔會所屬南投清境農場剃羊毛秀從1998年推出至今，每年吸引不少遊客，但是動保團體近期發起連署要求停止「綿羊剃毛秀」。國民黨立委洪孟楷今（5）日在立院質詢時關切，並呼籲「傾聽綿羊心聲」，要求一個月內召集專家評估。退輔會主委馮世寬表示會研究，但強調此秀合法申請，而且羊毛太長也容易生病。
立院外交及國防委員會今日審查退輔會預算，立委洪孟楷在質詢時表示，動保團體在國發會公共政策網路參與平台發起「終止清境農場『綿羊秀』」表演」連署，剃毛是站在人類的觀點來看待，但應該要「傾聽綿羊的心聲，問問羊的意見」，國外有剃毛工人虐待羊隻的新聞。他詢問清境農場主管機關退輔會的看法。馮世寬表示，退輔會尊重動物展演協會管理辦法，這個秀可研究調整成不要作得那麼逼真，或是剃毛時請大家觀看即可，不必將羊抱在身上，硬去剃。
洪孟楷再追問，研究要與誰研究？是要和剃毛師研究，還是要與羊研究？羊也是主角，「有沒有問過羊的意願？」馮世寬回應說，不需要問羊的意願啊，從另外一個視角看，羊這麼多毛會生病的。
洪孟楷表示，現在有科學數據，剃毛是作秀，以往未顧及動物權益，但現在教育水平提升，相信許多國人到清境農場喜歡那個大自然環境，與動物和睦相處，不需要再讓羊隻取悅人類。洪孟楷要求退輔會一個月內邀專家、學者、獸醫開會討論，以較高人道標準討論此事。馮世寬表示，要先研究作法有無改進餘地，若作法錯了，就不作秀了，如果有改進餘地，讓民眾知道綿羊的可愛，羊毛衣是從哪裡來的，這也是一種教育。這個秀是向南投縣家畜疾病防治所申請展演，這是合法的，對於邀專家學者討論可以接受。