何時恢復50至64歲公費流感疫苗施打？衛福部：月底再評估
何時恢復50至64歲公費流感疫苗施打？衛福部：月底再評估
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-11-05 16:50:59
今年流感疫苗供不應求，疾管署上月17日宣布將長者與幼兒列為優先接種對象，暫緩無高風險慢性病的50歲至64歲成人接種，衛福部長陳時中也親自向全民表達最大歉意，不過何時開放重新施打卻仍無消息。民進黨立委賴惠員今（5）日在質詢時首先針對此事提問，衛福部次長石崇良回應稱將在月底評估公費疫苗施打情況。
立法院內政、社會福利及衛生環境委員會今日聯席審查「原住民族健康法」草案，不過針對近期流感疫苗民眾施打踴躍，疾管署宣布暫緩無高風險慢性病的50歲至65歲成人接種政策，對此，民進黨立委賴惠員首先在質詢時關心何時才會重新恢復施打？衛福部次長石崇良表示，由於今年新冠肺炎疫情影響，確實讓民眾增加施打流感疫苗意願，國內目前已施打487萬劑，不過近期韓國與國內紛紛傳出施打疫苗後的不適症狀或死亡案件，衛福部目前都已將個案送到疫苗救濟會議討論釐清，現階段都排除疫苗是造成死亡的直接原因。至於何時恢復50歲至64歲無高風險慢性病成人接種？石崇良說，衛福部將在11月底評估公費疫苗施打情況，高風險族群將優先考慮施打，而6歲以下族群目前尚未達標，盼施打率能再提升。