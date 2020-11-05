名家論壇》謝沛學／MQ-9B無人機是中國包圍網的關鍵拼圖

以MQ-9B創造台美協同作戰的空間
然而，在戰場上，看得到才能打得到，C4ISR以及共同作戰圖像是新型態作戰概念的關鍵。此次我方採購的MQ-9B無人機，配備有MX-20多光譜瞄準系統、SeaVue多功能巡邏雷達、SAGE 750電偵系統，以及Ku頻衛星鏈結。強大的情監偵與滯空作戰能力，讓MQ-9B得以扮演串連前述武器載台，支撐飛彈島鏈戰略的關鍵拼圖。
此外，透過MQ-9B的資料鏈進行即時情資分享，亦可創造台、美雙方在戰時進一步合作的契機。例如，台海衝突爆發初期，華盛頓可能利用多領域特遣隊或陸戰隊的濱海戰鬥團，將臺灣周邊小島，如蘭嶼、綠島、東沙，甚至巴士海峽上的巴旦群島，部署成反艦飛彈陣地，防止共軍艦隊突穿至台灣東部海域進行封鎖，我方則可透過MQ-9B為美軍提供解放軍艦隊的情資。
倘若解放軍航艦戰鬥群已突穿第一島鏈，並進一步封鎖台灣海域。則五角大廈可趁解放軍與我軍交戰之際，派遣B-1B戰略轟炸機，分赴台灣東部海域與南海，從共軍攻擊範圍外，以射程達900公里以上的AGM-158C匿蹤遠程反艦飛彈，狙擊共軍航艦、重要作戰船艦等，減輕共軍封鎖台灣本島的壓力。台灣則可以利用MQ-9B無人機等載台，提供前線情資分享，協助美軍實施遠程精準打擊。
印太小北約或可從無人機情資合作開始
儘管華盛頓有意將美日澳印「四方對話」轉化為印太小北約，以實質同盟圍堵中國的擴張。但面臨共同威脅不必然促成軍事同盟的成立，特別是印度長期傾向不結盟，對中態度搖擺。透過無人機進行情資分享，或可成為各方先期磨合，進一步建立共識的機制。例如，日本正尋求引進RQ-4全球鷹以及MQ-9B無人機。澳洲除了MQ-4C海神無人機，亦考慮部署MQ-9B。印度則是編列緊急預算採購6架MQ-9B，最終希望能引進30架。這些通用性極高的載台，在戰時能開通衛星與Link16資料鏈，組織廣域的戰場情監偵系統，統籌所有合作夥伴的軍事力量，形成對中國海空軍作戰力量的包圍網。
倘若無人機情資分享機制成形，則MQ-9B軍售為台灣實質參與印太軍事安全合作開啟大門。畢竟台灣扼守進出第一島鏈的兩大重要水道，對中包圍網必須有我方的參與才有意義。美國此時同意出售只有重要盟邦有機會購買的MQ-9B，其意義不言可喻。
值得注意的是，根據美方所公布的資料，此次MQ-9B軍售似乎未搭配LINK-16戰區資料鏈路。可以預期，追加資料鏈系統將會是下一階段升級建案的重點，方能讓MQ-9B發揮最大效益。
預先擬訂MQ-9B危機應處準則與不可測的部署手段
首先，透過4架MQ-9B進行任務輪替，我方將擁有對第一島鏈重要水域，24小時不間斷的情監偵能力，這對於極欲突破第一島鏈封鎖的解放軍而言，無疑是一大夢魘。當外界不斷揣測習近平是否會透過突襲外島的方式進行施壓。我方應有所準備，北京是否會選擇擊落我軍無人機，作為反制台美實質關係升溫的手段。特別是擊落MQ-9B並不會造成我軍人員傷亡，卻會給我方決策者帶來是否反擊的兩難。正如同2019年6月，伊朗在阿曼灣擊落一架美軍RQ-4A全球鷹無人機，川普雖曾下令對伊朗軍事打擊作為報復，但在最後時刻以不符比例原則為由取消任務。倘若美軍無人機再次被伊朗擊落，川普是否還能頂住壓力而不以軍事手段還擊？
華盛頓強調RQ-4A被擊落時正在國際水域上空，伊朗的行徑實屬非法；德黑蘭則堅稱RQ-4A已入侵伊朗領空，不得不行使自衛權。以美、伊對歭的例子來看，擊落無人機是否符合正當反擊的條件，在實務上，端視無人機是否入侵他國領空。也就是說，雖然一台無人機的損失不足以觸發《聯合國憲章》第51條所賦予的，在禁止使用武力的原則下，為了自衛而不得不訴諸武力的合法例外。但在國際水域上空惡意擊落他國不具攻擊意圖的軍用載具，確實給予被擊落國以軍事手段回應的理由。
因此，我方應及早為MQ-9B此類大型、長程的情監偵無人機擬訂，倘若在國際水域上為它國惡意擊落，我方採取的適當反制措施為何，最大程度降低陷入決策困境的風險。
其次，儘管MQ-9B是全球第一款專門為「鎖定獵殺」（targeted killing）而設計生產的無人機，能掛載8枚AGM-114地獄火飛彈，數次創下狙殺恐怖份子領導人的記錄。掛載武器進行斬首或對地打擊不該是我方使用MQ-9B的主要模式。畢竟台海作戰場景不同於中東的反恐戰場，無人機之所以能在中東或中亞戰場創下亮眼的擊殺成績，與恐怖組織的武裝普遍缺乏嚴密的防空系統有關。即便如此，根據長期觀察無人機在戰場運作的英國非政府組織「Drone Wars UK」的資料，自2019年起，中東所發生的無人機擊落事件次數大幅上升，其中不乏美軍無人機被擊落。[1]
簡言之，相對低速且無匿蹤能力的大型無人機，在平時雖能展現長時、遠程的偵察能力。但衝突爆發時，其存活度有限，特別是面對中國這類擁有嚴密防空系統的對手。五角大廈近年來強調的「戰術手段不可測」（operationally unpredictable），也成為美軍無人機單位奉行的原則。大型情監偵無人機不再有固定駐防的基地，作戰路線也盡可能多元。我方MQ-9B服役後，或可仿效美方，規劃非固定式的駐地與偵察路線，以不可測的部署，增加MQ-9B的存活性。
[1] 2019年無人機在中東被擊落的次數從前一年的8次上升至14次。2020年迄6月，已發生24起無人機被擊落事件。Garrett Reim, “Record number of UAV shoot downs prompt new USAF tactics and countermeasure pod,” Flight Global, June 1, 2020, https://www.flightglobal.com/military-uavs/record-number-of-uav-shoot-downs-prompt-new-usaf-tactics-and-countermeasure-pod/138908.article.
●作者：謝沛學／財團法人國防安全研究院國防產業所助理研究員
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