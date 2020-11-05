防疫期間不忘船舶查緝 高雄關查獲未稅船用菸品私運入境
防疫期間不忘船舶查緝 高雄關查獲未稅船用菸品私運入境
記者黃守作/高雄報導
calendar_today2020-11-05 18:40:00
財政部關務署高雄關查獲進港船舶涉及將未稅船用菸品私運入境案件，因涉及非法輸入，乃依違反海關緝私條例及菸酒管理法相關規定處理。
關務署高雄關關務長蘇淑貞表示，該關於嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間，除要求關員優先作好自身安全防護外，對於船舶查核仍依照原規定辦理，該關查緝關員於日前登輪查核，泊靠在高雄港第95號中鋼專用碼頭的DONG XIANG輪，經檢查該船貯藏室，發現船用未稅菸品短少200條，顯已伺機私運入境之嫌，乃依法處理。蘇淑貞指出，由於該輪經查短少船用未稅菸品，已涉及非法輸入，違反海關緝私條例及菸酒管理法相關規定，乃對涉案當事人製作詢問筆錄，並移送相關主管機關偵辦及裁處。
蘇淑貞並指出，該關為防杜船用未稅菸品遭不法流用，當申請補給之未稅菸品，均應加封海關封條之車輛裝運，且裝船前須經海關船邊查核無訛，始得在海關監視下裝船，並以海關紙封條，封存於船舶貯藏室，當船舶停靠期間，經封存之物品，如因特殊事故，於離境前須啟封取用者，應由船長報明事由，申請海關核准，否則須離境後，始能開啟，而船舶停泊期間，海關得隨時派員登船查核封條是否完整或未稅菸品數量有無短少，呼籲運輸業者務必向船員宣導遵守海關規定，以免誤觸受罰。
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