巷仔內／劇本不只兩套　民進黨必須爭取美國跨黨派支持

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巷仔內／劇本不只兩套　民進黨必須爭取美國跨黨派支持

記者鄭宏斌／特稿

calendar_today2020-11-05 18:05:36

蔡英文
▲美國總統大選情勢詭譎，結果未定，民進黨政府事先不敢押寶，僅表態會持續爭取美國跨黨派的支持。（圖／記者葉政勳攝）
美國總統大選還在進行開票中，局勢詭譎，川普和拜登的選情陷入膠著。這場大選的結果勢必牽動全球政經情勢的變化，尤其美中台大三角的關係首當其衝，因此，府院決策高層非常關注選情變化，對於選後的沙盤推演，更是討論了多套劇本，可以確定的是，民進黨不能「押寶」，不管是誰入主白宮，都必須維持目前來到高峰的台美關係，於是，府院黨都統一口徑，表態會持續爭取美國跨黨派的支持。
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台灣各界都推估，如果川普當選，當然會對蔡政府比較有利，台美合作夥伴關係得以順利延續；倘若拜登當選，蔡政府則要面對較不穩定的變數，不過，當美國主流民意已經反映出反中的態度，拜登政府也必須重新思考評估美中關係。
對於這場情勢緊張、拉鋸膠著的美國大選，蔡政府必然不能事先採取「押寶」的立場，否則一旦開票結果是另一陣營當選，就會讓台美關係陷入尷尬的處境。

此外，在美國大選的結果完全底定之前，蔡政府都不能表示任何態度或評論，目前唯一能說的，就是不斷又不斷強調要爭取美國跨黨派的支持，且持續深化台美合作關係。畢竟在美中台大三角關係中，在形勢上，美國是台灣必須拉攏的對象。

今天上午總統府特地澄清媒體一篇「美大選開票風雲變色　蔡政府已擬2套劇本因應」之報導，指該報導有諸多不實之處，而所謂兩套劇本的說法，過度簡化了政府因應的作為，也不是事實。

據了解，府院黨其實不只擬了兩套劇本，而是因應不同狀況，而沙盤推演了很多套的劇本。而事實上，上週六上午，蔡英文總統召集國安會議，就是在討論美國總統大選的影響與因應。不管劇本怎麼推敲，共同目標就是要持續爭取美國的跨黨派支持。
面對國際重大情勢，蔡政府的發言必須小心翼翼，就如上次美國國務院次卿凱斯克拉奇（Keith Krach）訪台一樣，在美國尚未先宣布之前，府院也只能三緘其口。

蔡英文：支持台灣已成美主流民意共識 否認兩套劇本因應美國大選　府：爭取美國跨黨派支持 美國總統大選　政院：希望台美關係繼續向前走
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