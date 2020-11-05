美大選結果牽動台海局勢 陸委會：密切關注局勢以因應
美大選結果牽動台海局勢 陸委會：密切關注局勢以因應
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-11-05 17:13:22
美國總統大選週二（ 3 ）進行投票後陸續開票，至今（ 5 ）日的開票結果，民主黨候選人拜登以 264 票暫時領先現任總統川普的 214 票。今年大選牽動未來的美中政策、美台關係，台灣民眾也十分關切選情，陸委會回應，美國兩黨長期對台友好，預期大選不會影想美國對台政策，政府及相關部會將密切視情勢發展妥適應處。
陸委會發言人邱垂正指出，美中關係未來將維持持長期競爭的結構態勢，中共因此也會密切關注情勢發展，審慎以對，對台立場預期不改變。面對美中情勢發展，以及中方可能的作為，蔡總統日前已召開國安高層會議，相關部會依照總統裁示因應準備，秉持著既定的兩岸政策立場，堅持捍衛國家主權與民主自由，致力於維護台海和平、穩定。此外，中國大陸將在 11 月 6 日舉辦「紀年馬習會 5 週年」的學術研討會，中國全國政協汪洋、中台辦兼國台辦主任劉結一、海協會長張志軍都將出席研討會並發表談話，為首次北京以「馬習會」的名義舉行研討會，外界推測探討基調將會以「九二共識」為基調。對此，陸委會今（ 5 ）日強調，中共舉辦所謂「馬習會 5 週年」的活動，本質上就是對台統戰，想藉此重一中原則與九二共識。
陸委會發言人邱垂正指出，對岸舉案研討會重申九二共識，是企圖要求台灣接受其片面的政治框架。而北京當局 2019 年提出的「習五條」中，包括「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一的九二共識」但台灣民意已堅定拒絕一國兩制，中方必須認識、認清此事時。邱垂正表示，蔡英文總統已在國慶談話時重申，兩岸關係是雙方共同的責任，中共領導人必須勇於承擔，呼籲中共當局務實面對現實、改變處理兩岸關係的態度，本於尊重善意、理解的態度，與我方共同討論和平相處之道。