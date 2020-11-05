美國選後新策略　選對投資組合迎新局

美國總統大選仍未見分曉，結果陷入膠著，儘管總統選舉結果尚未抵定，但國會將由兩黨分治卻是緩解市場對於藍色浪潮(民主黨全勝)可能大舉財政擴張、加稅或提高科技業監管等種種疑慮，史坦普500指數上漲2.20%，其中醫療及科技股大漲超過3.8%，那斯達克生技指數大漲6.2%，十年期公債殖利率下滑13.6個基本點至0.76%，金價跌破1,900美元大關(彭博資訊，截止11/4收盤)。

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國會分治將降低政策大幅變動的可能

歷史經驗顯示，國會由兩黨分治是市場最歡迎的情境，意謂著重大政策需兩黨協商取得共識後方能推進，也降低政策大幅變動的可能（如：藥價管制、科技業監管），更重要的是，民主黨研擬調高企業稅、資本利得稅及股利稅的政策將不太可能實現，這對於科技類股及企業債將是一大利多，也有利於股市長期展望。



▲國會分治將降低政策大幅變動的可能（圖／資料照片）

美國新任政權抵定後，未來投資人關注的焦點在於後續財政刺激政策的推動，在共和黨主導的參議院下，預期新一輪的財政刺激政策規模可能介於5,000億至1兆美元左右，雖然低於民主黨研擬的2.5~3兆美元，但仍有助於支撐美國經濟表現。





大選造成的訊息面干擾終將過去，而投資市場表現通常領先實質經濟狀況，截至目前，疫情對於就業和經濟的衝擊仍然存在，未來幾個月疫情及疫苗進展仍將主導盤勢發展。預期在有效疫苗未問市或未被廣泛使用前，美國等全球央行仍將會維持極寬鬆的貨幣政策，展望未來三~六個月美國公債殖利率將維持在區間變化。





投資策略：建構「伊、美、中」投資組合





富蘭克林證券投顧建議，投資人仍須留意關鍵搖擺州的最終結果及川普陣營採取法律行動後的發展，若不確定性拉長仍可能干擾盤勢。由於12/8各州需決定選舉人團，11/3~12/8期間若因雙方票數接近而須重新計票或進行法律挑戰，州地方法院、聯邦法院及最高法院可能介入，但12/8之前須解決爭議，否則將影響12/14選舉人團正式投票選出正副總統的進展。





若未來幾天美國選舉結果能確定，預期金融市場迅速消化選舉結果後將回歸基本面，年底前須關注疫情、十一月疫苗第三期臨床試驗進展及景氣。另一方面，隨著選後政治情勢明朗，預期美國2021年初有望推動新一輪財政刺激政策，而聯準會亦將維持低利寬鬆政策基調，有助維繫實體經濟及金融市場充沛的資金行情。建議投資人可建構同時涵蓋「伊斯蘭債、美股、中國」資產的投資組合，掌握美國政治迎新局下的投資行情。