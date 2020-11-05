美國大選膠著　市場波動難免、仍有樂觀一面

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凱基投信投資策略部主管翁毓傑指出，本次大選雙方陣營旗鼓相當，為市場增添不確定性；而後續的法律行動更可能使美國社會氛圍更加紊亂。雖昨日市場反應正面，但仍需留意爭議延長的波動風險。
翁毓傑表示，就歷史經驗顯示，大選結果對市場多為短期影響，但短期不確定性仍將造成風險性資產波動升高，建議謹慎以對，佈局相對抗波動的投資級債券。待選舉塵埃落定後，長期而言風險性資產表現仍將回歸基本面，並可望受惠幾大利多走揚。
翁毓傑表示，雖二次疫情來勢洶洶，但各國政府已非全無經驗若疫情未全面失控，2021年經濟及企業獲利預估可望優於2020年，目前經濟與獲利週期在修復階段，市場將受惠改善的經濟與獲利展望。
其次，各國央行救市政策不會收手，低利率至少將持續到2023年，充沛的流動性提供風險性資產下檔保護與上漲動能。另外，新冠疫情下的優勢產業持續表現，由於疫情衝擊下人類生活型態持續轉型，聚焦後疫情時代贏家的投資主軸，包含雲端、長照等題材仍將持續勝出，甚至更為加速。
翁毓傑表示，針對股票部分，持續看好獲利成長動能穩健及具較高殖利率的台股，以及具趨勢題材的雲端科技及醫院長照；債券則建議逢低布局具利差優勢的債券包括高收益債及新興市場債；穩健型投資人亦可以透過妥善平衡股債風險之多重資產基金，參與股市成長機會，兼顧下檔風險保護。
第一金投信也認為，雖然目前存在許多不確定性，但不變的是：1. Fed 將持續寬鬆的貨幣政策，直到經濟與就業恢復疫情前的榮景；2. 推出一定規模的財政刺激政策；3. 疫苗的加速研發；4. 美中貿易與科技戰火不會停止；5. 即便疫情復燃，歐美經濟陷入二次衰退的風險升高，但因今年基期極低，明年景氣逐步上揚，企業獲利穩定回升的態勢不變。
再來是6. 即使經濟與股市震盪，站在趨勢浪頭上的 AI+5G 仍舊加速前進，缺乏競爭力的產業及企業將被歷史洪流淹沒。而最大的「變」，為拜登當選將迎回全球化，試圖修復「分化兩極的美國」及「衝突分裂的世界」。而不論川普繼續執政，抑或拜登入主白宮，他們認為美股短期震盪、長多格局的態勢不會改變。