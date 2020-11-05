影／鹿港海浴路新設排水溝重舖路面　讓居民遠離淹水惡夢

鹿港鎮東石里海浴路212巷內，因早期未設置排水溝，再加上路面傾斜，一碰到下雨天積水都流向一側，導致居民飽受淹水之苦，路面也經常破損，對此，鎮公所規劃新設排水溝，並進行道路AC鋪設工程，總經費70餘萬，讓民眾能有更舒適安全的居住環境。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲許志宏要求施工單位務必改善路基，使平整度符合標準。（圖／記者葉靜美攝，2020.11.05）×▲許志宏要求施工單位務必改善路基，使平整度符合標準。（圖／記者葉靜美攝，2020.11.05）鹿港鎮公所接獲鎮民代表施瑞隆與當地居民的反映，因而規劃了安排海浴路道路改善及新設排水工程；鎮長許志宏表示，為了符合現代生活的需求，鎮公所設計了長87米的新設排水溝，並銜接到外面的大排水溝，讓此地的居民不會再遭受淹水之苦。▲海浴路新設排水溝，並將進行道路AC鋪設工程。（圖／記者葉靜美攝，2020.11.05）×▲海浴路新設排水溝，並將進行道路AC鋪設工程。（圖／記者葉靜美攝，2020.11.05）許志宏今（5）日前往施工現場視察、了解工程進度後指出，待排水溝做好之後，整條212巷長約161米將重新鋪設AC路面，將要求務必改善路基，使平整度符合標準，協助居民改善生活環境。