蘇貞昌夜訪宜蘭慰問台鐵基層同仁 林姿妙全程陪同
記者李清貴/宜蘭報導
calendar_today2020-11-05 17:56:28
行政院長蘇貞昌昨(4)日深夜11點多在交通部長林佳龍等人陪同下到台鐵宜蘭站慰問基層同仁，對默默付出的台鐵工作同仁，表達最誠摯的謝意與敬意，而宜蘭縣長林姿妙也全程陪同，她同時感謝中央對於宜蘭軌道建設及運輸安全的重視。
交通部台灣鐵路管理局推動「鐵路行車安全改善六年計畫」，係為加強軌道運輸安全防護與防災措施，建構符合新制規範的老舊基礎設施，目前同時針對宜蘭縣新馬車站進行彎道改善工程，期能提升鐵路營運安全，減少列車運行突發事故。林姿妙表示，十分感謝蘇貞昌院長、林佳龍部長，重視宜蘭軌道建設及運輸安全。尤其109年10月26日行政院已核定宜蘭鐵路高架化案，消弭9處現有平交道，解決交通瓶頸與安全事故，更彰顯中央政府對於宜蘭地區交通的重視，期待交通部併同北宜直鐵、高鐵及東部快鐵整體考量，辦理綜合規劃。縣府表示，未來縣府持續努力為宜蘭交通建設打拚，依循中央對三鐵規劃之專業建議，及早完成車站周邊整體交通路網串連；同時配合新馬車站彎道改善工程，加速都市計畫變更審議程序，中央與地方政府攜手合作，共創宜蘭交通勁好行，交通環境勁安全。