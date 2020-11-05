最低0元入手！中華電iPhone 12 Pro Max、mini資費出爐

中華電信今（5）日宣布，iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini兩款新機將於13日上午8時，在全台500餘間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣；資費方面，精采5G月繳1399元，可享行動上網吃到飽、最大網內免費講，搭配購機方案36個月，iPhone 12 Pro Max 128GB專案價2萬300元、iPhone 12 mini 64GB專案價6300元；另搭配指定舊機換新機方案、「舊i換5G」舊機回收價加碼再折3000元，頂規旗艦新機iPhone 12 Pro Max 128GB，即可0元入手。
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中華電信指出，10月14日即已開放「iPhone 12全機型限量預約」，45分鐘內即刻預約額滿；即將上市的2款機型依當日預約統計，iPhone 12 Pro Max較iPhone 12 mini 更受果粉青睞，顯示高階旗艦主力機型仍是忠實果粉的首選；前3名最搶手的預約機型分別為「iPhone 12 Pro Max 256G 太平洋藍」、「iPhone 12 Pro Max 256G金色」、及「iPhone 12 Pro Max 256G石墨色」。
iPhone12全機型支援5G 網路，以搭配智慧型手機最快速的A14 仿生晶片為亮點； iPhone 12 Pro Max提供太平洋藍色、金色、銀色與石墨色，擁有超廣角、廣角、望遠三鏡頭，具備LiDAR光學雷達掃描儀；iPhone 12 mini擁有多彩的藍、綠、黑、白、紅等5個顏色，讓裹粉繽紛每一刻生活。