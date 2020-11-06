當修憲門檻過高窒礙難行　「制憲」或成台灣新出路？

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高靖奇強調，2004年進行最後一次憲法增修後，將修憲門檻大幅提高，導致至今將近15年沒辦法達到修憲的門檻。「如果修憲的難度如此之高，再加上憲法已經不符合現階段的社會氛圍與風氣，重新制定一部憲法，或許才是可行的手段。」高靖奇說，「制憲這樣的方法，對於一兩百年前雖然是一種『革命』的手段，但現在沒有人要動刀動槍革命，而是透過公民投票的方式，來達成修憲的手段。」高靖奇也直言，許多立法委員們雖然現階段都以修憲為主，但仍舊認為走上制憲才是對台灣的最終目標。
而代表年輕一代發起制憲的台灣新憲青年陣線，也代表青年一代，發出應當重新制憲的聲音。發起人馮輝倫表示，回顧過往憲法7次的修正，最近的一次是2005年，距今已是15年前的歷史事件，這15年來文化、科技變遷，許許多多新的思想、概念出現，然而我們對權利的保障卻沒有同步跟上。馮輝倫表示，制定出的新憲法，不但需要將舊憲法未能臻於完善的人權保障進一步完善保障，更重要的是要能夠以台灣為主體性，建構出一部保障人權、包含台灣前途、考慮台灣未來，屬於台灣人的新憲法。
馮輝倫強調，雖然他們提出的公投連署案，也遭到中選會方面予以否決，而且宣傳力道有限，現階段連署民眾多數為中年人，而為了讓更多年輕人了解制憲的重要，以及向民眾推廣制憲的概念，接下來還會計畫召開一到兩場記者會與活動，以實際行動向年輕人推廣制憲的概念。