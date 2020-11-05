他曝「郵寄投票」暗黑盲點！眾一看驚：台灣真的領先世界

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貼文一曝光後，就引來許多網友討論，「郵寄的過程中，有多少機會可以作票，監票怎麼監」、「真的太扯了！突然停止計票就讓人覺得有鬼了」、「電子投票都很有問題，更何況郵寄，扯到爆」、「郵寄投票缺乏公平性有舞弊可能」、「美國問題是郵政系統太落伍，不是郵寄投票不好」、「只要是每分每秒無法給你透明監票，這投票就是有問題的」。
甚至也有人將本次美國大選的投票方式與台灣相比，「這發生在台灣都要直接暴動了吧」、「台灣人相對較小，而且投票系統經驗豐富，還是現場投比較好」、「台灣照美國的玩法已經暴動了」、「台灣選舉真的領先世界」、「台灣目前的方式，已經是最透明最公平的投票」。
截至台灣時間5日17時，拜登目前以264張選舉人票領先川普214張，再差6張票就到達當選門檻270票。面對連任之路岌岌可危，川普團隊聲稱開票過程有瑕疵，因此對美國多個搖擺州的計票結果提起訴訟，要求停止計票或重新驗票。
不過綜合外媒報導，面對川普停止計票要求，賓州民主黨籍州長沃爾夫（Tom Wolf）就反擊，認為川普團隊企圖顛覆民主進程，強調會持續計票，表示「我要為了保護每一個賓夕法尼亞人的選票而拚命戰鬥，將盡我所能確保每一張選票都被計入。」（編輯：陳雅雲）
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