他曝「郵寄投票」暗黑盲點！眾一看驚：台灣真的領先世界

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他曝「郵寄投票」暗黑盲點！眾一看驚：台灣真的領先世界

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-05 18:19:04

▲川普與拜登曾在 9 月 30 日的首場總統大選辯論會上唇槍舌戰；而後隨著川普染疫又拒絕視訊辯論，原定 10 月 15 日舉行的第 2 場辯論取消。現在傳出川普陣營有意修改終場辯論的主軸，著重外交政策。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲本次美國大選因應新冠肺炎疫情，改採取郵寄的方式提早投票，然而就有網友點出「致命問題點」而在網路上引起討論。（圖／美聯社／達志影像）
美國總統大選開票進入最後關頭，目前候選人川普以214張選舉人票，暫時落後拜登264張，還有5州結果未出爐。而本次美國大選因應新冠肺炎疫情影響，改採取郵寄的方式提早投票，但卻引發是否舞弊爭議。對此，就有網友針對郵寄投票提出「最大問題點」，而在網路上掀起一陣討論。
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原PO於PTT八卦版上發文，表示本次美國大選在總票數不到400萬票的地方，只開票1%就讓單一候選人灌進10萬張票，讓他驚呼「沒有辦法監票，可以黑箱的手法，台灣在這四十年的民主經驗早就知道行不通了」，認為僅有在全公開透明的環境下，以一票一票親投、唱票，選舉結果才能讓民眾信服。  
▲原PO貼文。（圖／翻攝PTT）
▲原PO貼文。（圖／翻攝PTT）
貼文一曝光後，就引來許多網友討論，「郵寄的過程中，有多少機會可以作票，監票怎麼監」、「真的太扯了！突然停止計票就讓人覺得有鬼了」、「電子投票都很有問題，更何況郵寄，扯到爆」、「郵寄投票缺乏公平性有舞弊可能」、「美國問題是郵政系統太落伍，不是郵寄投票不好」、「只要是每分每秒無法給你透明監票，這投票就是有問題的」。

甚至也有人將本次美國大選的投票方式與台灣相比，「這發生在台灣都要直接暴動了吧」、「台灣人相對較小，而且投票系統經驗豐富，還是現場投比較好」、「台灣照美國的玩法已經暴動了」、「台灣選舉真的領先世界」、「台灣目前的方式，已經是最透明最公平的投票」。

截至台灣時間5日17時，拜登目前以264張選舉人票領先川普214張，再差6張票就到達當選門檻270票。面對連任之路岌岌可危，川普團隊聲稱開票過程有瑕疵，因此對美國多個搖擺州的計票結果提起訴訟，要求停止計票或重新驗票。

不過綜合外媒報導，面對川普停止計票要求，賓州民主黨籍州長沃爾夫（Tom Wolf）就反擊，認為川普團隊企圖顛覆民主進程，強調會持續計票，表示「我要為了保護每一個賓夕法尼亞人的選票而拚命戰鬥，將盡我所能確保每一張選票都被計入。」（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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