民主黨不如預期大勝！《時代》：拜登接手的是川普的美國

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民主黨不如預期大勝！《時代》：拜登接手的是川普的美國

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-11-05 18:09:16

拜登
▲美國《時代》雜誌分析，許多民主黨認為可以拿下的州都投給了川普。即使拜登當選，他將治理的也是「川普的美國」。（圖／美聯社／達志影像）
美國總統大選投票日（ 3 ）結束後陸續開票，選戰一開始拜登氣勢不比現任總統川普，但至台灣時間今日（ 5 ）中午，拜登在幾個關鍵搖擺州取得領先，以 264 票領先川普的 214 票，拜登距離白宮僅剩下 6 票的差距。但美國《時代》雜誌分析，許多民主黨認為可以拿下的州都投給了川普，即使拜登當選，他將治理的也是「川普的美國」。
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拜登在昨（ 4 ）日晚間，在密西根州、亞利桑那州和威斯康辛州的票數直起猛追，超過川普成功暫時領先。而賓夕法尼亞州，喬治亞州、內華達州以及北卡羅來納州，雙方差距接近，拜登看起來似乎勝券在握。但 2020 選舉實際上沒有照著民主黨所希望的劇本走，選前民意調查看起來川普會慘敗，但在開票接近尾聲可以看到，拜登實際上贏的幅度不如預期。許多民主黨人原本希望人們對川普防疫失敗而取得全面勝利，將川普主義（ Trumpism ）當作垃圾流放。
▲（圖／翻攝自TIME）
▲川普強烈的執政風格，激起許多社會階級、種族的對立，未來拜登若當選，也將面對諸多難題。（圖／翻攝自TIME）
然而，《時代》指出，即使川普敗選，他這屆選舉得掉的票數甚至比 2016 年要多上幾百萬張票，牢牢抓緊了原本可能翻轉餓佛羅里達、北卡羅來納、俄亥俄以及愛荷華。國會選舉上，共和黨還很有可能保留參議院的多數席次、削減民主黨眾議院的多數席位。

而且共和黨並不只是靠白人選民，報導分析民主黨人在少數族裔的優勢被削弱，南佛州的拉丁美洲裔選民對共和黨的支持度上升，而且吸引更多沒有受過教育的白人選民。共和黨策士陶德（ Brad Todd ）指出，民主黨以為更多人出來投票就會取得優勢，但實際上在不同種族的工人階級中，存在著許多共和黨支持者，因此民主黨才沒有如預期一樣帶來「藍色浪潮」。

▲拜登和競選副手賀錦麗兩人現身演說，表達勝券在握的信心。（圖／美聯社／達志影像）
▲拜登和競選副手賀錦麗兩人現身演說，表達勝券在握的信心。（圖／美聯社／達志影像）
《時代》報導分析，拜登若挑戰現任總統成功，未來他將面對的也是「川普的美國」：大家唱著團結的歌，但面對的卻是更深層的分裂。川普任期間激起了不少憤怒、對立，這對繼任者來說將會是一大挑戰。1 月 20 日總統一上任，就要處理新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情進入最嚴重的時節，如果總統沒有和各聯邦一同合作，病毒帶來的經濟衝擊將持續惡化；除了疫情，要有氣候變遷、健保、基礎建設等一系列急迫的問題在等著處理，這些危機很可能進一步造成國家分裂。

而且，民主黨在選前曾提出數兆美元的新紓困提案，以幫助個人，企業和地方政府並支撐醫療保健系統，這種需求會在未來幾個月內繼續增長，這將是財政上的一大負擔。疫情之外，曾經擔任參院外交關係委員會主席的拜登，應該會試圖恢復美國傳統的貿易安全聯盟。

眾議院議長佩洛西（ Nancy Pelosi ）曾表示 2021 年的行程，將會包括重大的基礎設施法案和擴大醫療保健。可見，自由主義的支持者非常想快速對警察改革，氣候、移民等政策，但溫和路線的拜登很可能無法與民主黨內的左翼達共識，左翼團提不斷暗示不會接受一些拜登政府的執政團隊名單。

距離就職日還有 2 個多月，《時代》報導預測，未來是否會發生大規模暴動，很大程度取決於川普這幾天至幾週的言論。接著還有另一個問題，川普放過他跟他的盟友們，他很有可能會濫用總統的行政權力，就要看周邊的幕僚是否能阻止川普。
▲（圖／美聯社／達志影像）
▲川普在選前總統辯論會中，沒有正面回答是否會和平移交政權，引起外界擔憂選舉後局勢。（圖／美聯社／達志影像）
 
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