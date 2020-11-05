民主黨不如預期大勝！《時代》：拜登接手的是川普的美國

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然而，《時代》指出，即使川普敗選，他這屆選舉得掉的票數甚至比 2016 年要多上幾百萬張票，牢牢抓緊了原本可能翻轉餓佛羅里達、北卡羅來納、俄亥俄以及愛荷華。國會選舉上，共和黨還很有可能保留參議院的多數席次、削減民主黨眾議院的多數席位。
而且共和黨並不只是靠白人選民，報導分析民主黨人在少數族裔的優勢被削弱，南佛州的拉丁美洲裔選民對共和黨的支持度上升，而且吸引更多沒有受過教育的白人選民。共和黨策士陶德（ Brad Todd ）指出，民主黨以為更多人出來投票就會取得優勢，但實際上在不同種族的工人階級中，存在著許多共和黨支持者，因此民主黨才沒有如預期一樣帶來「藍色浪潮」。
《時代》報導分析，拜登若挑戰現任總統成功，未來他將面對的也是「川普的美國」：大家唱著團結的歌，但面對的卻是更深層的分裂。川普任期間激起了不少憤怒、對立，這對繼任者來說將會是一大挑戰。1 月 20 日總統一上任，就要處理新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情進入最嚴重的時節，如果總統沒有和各聯邦一同合作，病毒帶來的經濟衝擊將持續惡化；除了疫情，要有氣候變遷、健保、基礎建設等一系列急迫的問題在等著處理，這些危機很可能進一步造成國家分裂。
而且，民主黨在選前曾提出數兆美元的新紓困提案，以幫助個人，企業和地方政府並支撐醫療保健系統，這種需求會在未來幾個月內繼續增長，這將是財政上的一大負擔。疫情之外，曾經擔任參院外交關係委員會主席的拜登，應該會試圖恢復美國傳統的貿易安全聯盟。
眾議院議長佩洛西（ Nancy Pelosi ）曾表示 2021 年的行程，將會包括重大的基礎設施法案和擴大醫療保健。可見，自由主義的支持者非常想快速對警察改革，氣候、移民等政策，但溫和路線的拜登很可能無法與民主黨內的左翼達共識，左翼團提不斷暗示不會接受一些拜登政府的執政團隊名單。
距離就職日還有 2 個多月，《時代》報導預測，未來是否會發生大規模暴動，很大程度取決於川普這幾天至幾週的言論。接著還有另一個問題，川普放過他跟他的盟友們，他很有可能會濫用總統的行政權力，就要看周邊的幕僚是否能阻止川普。