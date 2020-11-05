閃電颱風路徑北修！氣象局將發布陸警 這三縣市要警戒
閃電颱風路徑北修！氣象局將發布陸警 這三縣市要警戒
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-11-05 18:11:17｜update2020-11-05 18:26:29
輕度颱風「閃電」今（ 5 ）日 17 時的中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約 430 公里海面上，以每小時 20 轉 17 公里速度，向西轉西北西進行，氣象局預計在晚間 20 時 30 分發布陸上颱風警報，晚起東半部降雨會逐漸明顯，明日花東地區、恆春半島、屏東山區要嚴防大雨或豪雨，提醒民眾注意。
氣象局表示，根據最新資料，閃電颱風對流雲系減弱，但底層環流將維持原來強度，目前颱風警戒範圍包含巴士海峽、東南部海面、台灣海峽南部，若行徑速度跟路徑預測不變情況下，氣象局將於晚間 20 時 30 分發布陸上颱風警報，氣象局表示，今晚隨著颱風接近巴士海峽，大台北及東半部水氣增加，降雨機率會逐漸上升；明日為颱風影響最大的時候，受到颱風外圍環流影響，東南部、恆春半島陣雨情況最為顯著，花蓮地區也有短暫陣雨，降水有機會達到大雨甚至豪雨等級，宜蘭、北部偏桃園以北及南部地區也會因為水氣及颱風較近而有局部短暫陣雨出現；桃竹苗地區因背風沉降影響，高溫將達 33 、 34 度。氣象局說，颱風周六遠離後，台灣附近仍為東北風的環境，北部、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨，其中在大台北山區、基隆北海岸及東北部地區陣雨較為明顯，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲。