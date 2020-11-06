名家論壇》黎榮章／蘇貞昌是樹大招風　還是真惹民怨？

我是廣告 請繼續往下閱讀
他的正聲量明顯下滑出現在2個時間點，其一是2月因疫情大爆發，正聲量比例從19%暴跌至12%，但由於蔡政府防疫有成尚能止住民怨，一直到6月蘇貞昌的正聲量比例皆在10%上下游移；然而隨著疫情趨緩，其餘內政問題接踵而來，7月的正聲量比下探至7%。在防疫神話逐漸褪色後，各種內政議題累積的民怨拉大了蘇貞昌的正負面聲量差距。
10月的最新民調指出蘇貞昌為民眾最討厭的政治人物，QuickseeK快析輿情資料庫利用「類聚分析」，探索網友究竟討論蘇貞昌哪些話題，結果歸納出「兩岸/外交/國防」、「美豬」、「中天換照」等11項，其中佔比最高的是兩岸外交及國防議題，接下來才是萊豬進口和中天換照爭議。
雖然兩岸外交部分雖不屬行政院長職權，不過蘇貞昌一向樂意對此些議題表態，例如10月中國外交人員鬧我斐濟代表處的國慶酒會，蘇貞昌搶搭熱議題，大聲痛批中方「耍流氓」，也將聲量拉至10月話題第1名。
而萊豬進口爭議延燒2個多月，在國民黨堅持杯葛下，蘇貞昌至今一直無法上台施政報告，萊豬議題也一再登上媒體版面；中天換照部分，則是在國民黨主攻「言論自由」、「新聞自由」大旗下不斷對政府開砲，蘇貞昌也不忘反酸前朝馬政府，一來一往的政治口水不斷累積聲量。
觀察網路輿情，政府的施政結果或蘇貞昌對爭議事件的表述仍是網友的關心焦點，而進一步瞭解這些話題的網路好感度，可發現普遍評價偏低，除了總聲量相對較低的「水情」之外，其他的話題好感度（P/N值）都低於0.2。從萊豬進口攻防、流感疫苗之亂，到中天換照惹議，蘇貞昌為政策的辯護網友並不買單。
部分人士認為，台灣近期外交告捷讓蔡英文博得好感，主掌內政的蘇貞昌較難藉此獲得紅利，但從10月份「兩岸/外交/國防」議題是聲量第1名來看，顯然蘇貞昌也想要分一杯羹，只不過蘇在該話題上獲得第2多的負面聲量。蘇貞昌掌管內政大權，看來在施政成績未能讓民眾滿意前，在兩岸外交議題上下再多的言詞功夫也只是枉然。
蘇貞昌網路評價一路下探，對比年初正負聲量持平，如今兩者差距已24%；綜觀10月，網友討論蘇貞昌的話題多集中政策面，代表人民的確關心政府的施政成績；然而輿情風向指出，網友對施政結果並不滿意，蘇貞昌成為台灣最討厭的政治人物，恐怕不只是因樹大招風，而是執政已經引起民眾質疑，人民的眼睛是雪亮的，當權者若是罔顧民意，自然容易引發民怨反彈。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com