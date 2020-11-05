影／只要美國主流民意挺台　鄭文燦：台美關係會穩健發展

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鄭文燦說，避開戰爭的方法並不是接受對方的政治主張，而是要確保和平對話架構可以穩定，所以當時他表述台灣需要在國防的力量有所提升、後備力量提升、台灣人民對於保護民主體制的決心，這都是我們和平的條件；相較於中國對台灣的政策不只在圍堵台灣，甚至也是霸凌台灣，他認為，兩岸的結，中方應佔比較大的責任，若能開啟兩岸和平對話，找到兩岸之間相處之道，勢必雙方要做更大的調整。
鄭文燦也提到，美中之間戰略競爭的態勢已經形成，台灣在印太戰略下扮演關鍵角色，對於整個亞太地區的穩定，台灣願意盡份心力，未來中國採取戰狼外交，甚至霸凌台灣的方式，不但會引起台灣人民很大的反感，也會為亞太區域帶來不安，因此今天邀請陸委會、台大國發所進行座談為大家解盤，希望能夠增進民眾對台美關係、兩岸關係的瞭解。
鄭文燦表示，近年來中國樹敵越來越多，這是新的轉變，無論美國總統結果如何，台美關係穩定升溫，台美之間的距離正在縮短，只要美國主流民意支持台灣、美國兩黨都願意挺台灣，無論哪一組總統候選人當選，相信台美關係還是會穩定往前走。
鄭文燦表示，「兩岸衝突的根源，在於北京的態度」，北京在兩岸關係上設定很多的高條件、很多的路障；鄭文燦認為這段時間採取軍事恐嚇策略，無法得到台灣人民認同，呼籲對岸能以和平對話取代武力恐嚇。