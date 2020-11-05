影／只要美國主流民意挺台　鄭文燦：台美關係會穩健發展

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影／只要美國主流民意挺台　鄭文燦：台美關係會穩健發展

記者李春台/桃園報導

calendar_today2020-11-05 18:37:27

鄭文燦評美國大選
▲鄭文燦表示，只要美國的主流民意支持台灣，台美關係就會穩健地往前發展，對於中國採取戰狼外交、霸凌台灣的方式，將引發台灣人民反感。（圖／記者李春台攝, 2020.11.05）
桃園市政府今(5)日下午邀請陸委會主委陳明通、台大國發所等多位專家學者以「美國總統大選與兩岸關係」為題進行座談，桃園市長鄭文燦致詞提到，去年他兩度訪美，當時正值美中貿易戰升溫，當時他向美方智庫表達，「和平是兩岸關係唯一選項，而非戰爭」。
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美國總統大選結果全球關注，外界認為結果攸關台美及兩岸關係，鄭文燦認為，台灣在亞太地區佔重要關鍵，美中戰略競爭態勢已然形成，只要美國的主流民意支持台灣，台美關係就會穩健地往前發展，對於中國採取戰狼外交、霸凌台灣的方式，將引發台灣人民反感。
鄭文燦說，避開戰爭的方法並不是接受對方的政治主張，而是要確保和平對話架構可以穩定，所以當時他表述台灣需要在國防的力量有所提升、後備力量提升、台灣人民對於保護民主體制的決心，這都是我們和平的條件；相較於中國對台灣的政策不只在圍堵台灣，甚至也是霸凌台灣，他認為，兩岸的結，中方應佔比較大的責任，若能開啟兩岸和平對話，找到兩岸之間相處之道，勢必雙方要做更大的調整。

鄭文燦也提到，美中之間戰略競爭的態勢已經形成，台灣在印太戰略下扮演關鍵角色，對於整個亞太地區的穩定，台灣願意盡份心力，未來中國採取戰狼外交，甚至霸凌台灣的方式，不但會引起台灣人民很大的反感，也會為亞太區域帶來不安，因此今天邀請陸委會、台大國發所進行座談為大家解盤，希望能夠增進民眾對台美關係、兩岸關係的瞭解。

鄭文燦表示，近年來中國樹敵越來越多，這是新的轉變，無論美國總統結果如何，台美關係穩定升溫，台美之間的距離正在縮短，只要美國主流民意支持台灣、美國兩黨都願意挺台灣，無論哪一組總統候選人當選，相信台美關係還是會穩定往前走。

鄭文燦表示，「兩岸衝突的根源，在於北京的態度」，北京在兩岸關係上設定很多的高條件、很多的路障；鄭文燦認為這段時間採取軍事恐嚇策略，無法得到台灣人民認同，呼籲對岸能以和平對話取代武力恐嚇。
 
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