嘉義女大生遭偷拍警竟吃案 時任分局長記過所長遭拔官
嘉義女大生遭偷拍警竟吃案 時任分局長記過所長遭拔官
記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-11-05 19:13:13
嘉義縣私立南華大學一名女學生，今年5月在圖書館遭男同學用手機偷拍大腿，到派出所報案竟沒拿到報案三聯單，質疑警方吃案；經嘉義縣警察局今(5)日下午調查後公佈懲處，對時任民雄分局長記過、所長記申誡拔官。
嘉義縣私立南華大學一名女學生，今年5月16日在圖書館遭男同學用手機偷拍女大生的大腿，男學生不譽情事，被校方召開性平會議處記過2次。男學生不知悛悔，在10月28日於學校圖書館內偷拍女學生的大腿，受害的女學生在網路貼文公告揭露，另一名女學生知情後，加碼爆料自己5月時也曾遭偷拍，到民雄分局大美派出所報案卻沒拿到報案三聯單，質疑警方吃案。案經嘉義縣警察局展開調查，今(5)日下午3點左右公佈懲處結果，對案發時任民雄分局長施宇峰記過一次(10月21日已調升金門縣警察局督察長)。案發時任大美派出所長陳敏旭(現為溪口鄉柳溝派出所所長)申誡二次，立即調整為非主管職務，改調派警備隊巡佐。處理的警員曹勝泰申誡一次。嘉義縣警察局表示，此案依性騷擾防治準則，5月被害人報案，警方記錄後移請所屬學校續為調查，至於是否涉及妨害秘密會再查明；大美派出所警員並未將此案登錄性平系統及向上呈報，疏失部分進行調查處分，10月獲報的警員則有依程序辦理。