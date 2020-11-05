影／「新國旅」商機　高端旅遊3天體驗彰化之美

台灣國際郵輪協會一連兩天抵彰化進行「踩線之旅」，評估包裝彰化深度觀光景點與行程；縣政府整備文化資產、人文藝術、自然海景、觀光工廠、休閒農場、歷史古蹟、藝術匠師與風味小吃，希望一舉打響彰化國際觀光產業新亮點，今（5）日中午到縣長公館品嘗彰化小吃宴。

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▲台灣國際郵輪協會一連兩天抵彰化進行「踩線之旅」，團員中有很多國際遊輪業者，未來將帶國際遊客前來彰化。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.05）

× ▲台灣國際郵輪協會一連兩天抵彰化進行「踩線之旅」，團員中有很多國際遊輪業者，未來將帶國際遊客前來彰化。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.05）

新冠肺炎疫情帶來「新國旅」商機，有別傳統走馬看花行程，彰化近期與南投共同推出3天2夜16800元的高端旅遊，目前每周至少有1到2團出團，縣府進一步邀請台灣國輪協會30人到彰化，縣長王惠美今（5）日中午親自宴請解說，縣內特色料理上桌，預計明年郵輪行程將安排讓台中港下船遊客也到鹿港旅遊，刺激彰化旅遊觀光。

王惠美逐一介紹，她表示彰化很有料，只是過去太低調，以美食來說之前的爌肉飯滷肉飯之爭，彰化縣沒有參戰，因為彰化縣全天24小時都吃的到爌肉飯與滷肉飯，每家都很有特色，實在是無從比起。

▲台灣國際郵輪協會一連兩天抵彰化進行「踩線之旅」，團員參觀了國寶錫雕大師。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.05）

× ▲台灣國際郵輪協會一連兩天抵彰化進行「踩線之旅」，團員參觀了國寶錫雕大師。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.05）

台灣國際郵輪協會理事長吳勛豐指出，台灣郵輪客源市場在全世界排名第11位、亞洲第2位，彰化很有味道，除了八卦山以外，這幾次更體會不一樣的味道，此行品嘗美味小吃、參觀了國寶、錫雕等，團員中有很多國際遊輪業者，未來將帶國際遊客前來彰化。

吳勛豐說，昨天就到彰化了，為了看王功的夕照，跟時間賽跑所以都是用跑的，在兩分鐘前扺達，看到夕陽西下當下，原本在海邊應該是鹹鹹的味道，但昨天聞到的空氣嘴巴舔一下卻是甜的味道，很多景象都非常美妙。

▲縣長王惠美今（5）日中午親自宴請解說，縣內特色料理上桌。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.05）

× ▲縣長王惠美今（5）日中午親自宴請解說，縣內特色料理上桌。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.05）

新冠疫情衝擊全球、旅遊產業一片慘淡，旅遊平台調查，台灣因防疫成功已成為全球十大熱搜旅遊景點排行冠軍，王惠美指出，一定要超前部署國外旅遊行程，才能在疫情緩和後，迅速搶得國際觀光客倍增的新商機。

王惠美強調，彰化擁有國際級的「扇形車庫」、經典小鎮鹿港老街與龍山寺、亞洲唯玻璃媽祖廟，還有王功燈塔與夕陽，加上多位人間國寶的藝術大師，還有各地美食饗宴，都深具吸引國際觀光客的魅力。

▲新冠肺炎疫情帶來「新國旅」商機，有別傳統走馬看花行程，彰化近期與南投共同推出3天2夜16800元的高端旅遊。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.05）