翁章梁再聯手許效舜、安歆澐 行銷嘉義高山茶
記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-11-05 19:51:51
嘉義縣長翁章梁今天再北上華山文化創意園區，聯手金鐘獎綜藝主持人許效舜及鄒族美聲安歆澐等人，以Tea&Art為主題，融入藝術元素，延展茶的多元樣貌，落實茶文化的生活美學的行銷嘉義阿里山獨特的高山茶。
翁章梁身穿一襲具藝術氣息服飾，讓自己也成為今天記者會中的一件藝術，聯手許效舜戈台上一起說相聲，逗得台下笑聲連連，許效舜笑說，記者會後要直接來嘉義旅遊，借住在縣長的家！翁章梁聽許效舜要到自己家借住，突然眼睛睜大趕緊說，阿里山上有最好的旅館，作為東道主會親自招待他，同時邀請許效舜21日一定要來嘉義博茶會玩。翁章梁介紹今年舉辦的博茶會，除有茶文化展區外，還有茶產業的一系列展覽與體驗，讓來自各地遊客可以體會與了解嘉義高山茶的特色與價值；而且會場還有132攤市集，展售嘉義在地特色農產與優質茶葉，堪稱是嘉義縣各地農特產大集合，絕對讓旅客們滿載而歸。
縣府指出，2020博茶會結合藝術與創意，呈現出茶環境藝術、食茶藝術及茗器藝術，展現活動特色，除往年強調傳統茶文化的「國內奉茶館」，還有流水茶席的「茶×原」館，另有呈現茶器演繹與茶文當代藝術的「茶×色」及「茶×庶」館，嘉義特有的茶色、茶香、茶味會以不同的姿態、走入日常，成為彼此最貼心的陪伴。