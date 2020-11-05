影／浩天宮潛水媽回鑾　抵北斗奠安宮廟前渡船頭

台中市梧棲區浩天宮大庄媽祖今年受到新冠肺炎疫情影響，延後到11月才舉行北港7天6夜徒步遶境進香活動，今（5）日上午，大庄媽徒步進香回鑾抵達北斗地區，並循著宮前街渡船頭古香路前往奠安宮參香停駕，浩天宮大庄媽與奠安宮東螺媽睽違百年後再度相逢，現場信眾歡欣鼓舞。

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▲大庄媽徒步進香回鑾抵達北斗地區，並循著宮前街渡船頭古香路前往奠安宮參香停駕。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.05）

× ▲大庄媽徒步進香回鑾抵達北斗地區，並循著宮前街渡船頭古香路前往奠安宮參香停駕。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.05）

百年前，台中梧棲大庄浩天宮到北港朝天宮進香，北返途經北斗奠安宮必參停駕參香，因舊濁水溪和台一線先後被人工改道，兩宮聯繫從此失去斷線，近年浩天宮恢復徒步進香，商議恢復宗教交流；今天回程走古香路，奠安宮轎班扛媽祖神轎到渡船頭古道迎接浩天宮媽祖神轎，浩浩蕩蕩走回奠安宮，管委會主委陳在率委員迎接浩天宮進香隊伍。

浩天宮副主委蔡棟樑說，浩天宮在地人稱為「大庄媽」，又稱「潛水媽」，「媽祖潛水」的故事發生在100多年前的舊濁水溪，當年進香路線經過濁水溪時，溪流暴漲，過溪必須搭乘竹筏。

▲奠安宮轎班扛媽祖神轎到渡船頭古道迎接浩天宮媽祖神轎。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.05）

× ▲奠安宮轎班扛媽祖神轎到渡船頭古道迎接浩天宮媽祖神轎。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.05）

但當時筏夫故意抬價敲竹槓，信眾忙著籌措經費的當下，「大庄媽」突然抓生乩降旨，要求屬龍及屬虎的信眾各一名，取七尺長青竹畫符貼上，表示「褲管折到哪，水就淹到哪」，之後只見濁水溪水位隨即消退，信眾不用搭竹筏就順利橫渡濁水溪，從此「大庄媽」就有了「潛水媽」的稱號。

明道大學媽祖文化學院主任謝瑞隆表示，北斗街為清代台灣中部相當重要之內陸河港，百年前奠安宮廟前牌樓是東螺溪（濁水溪）渡船頭，北斗渡口是南北縱貫通衢的樞紐，清代大庄媽往北港進香大致也是循著這條古道往返，不過1920年日本政府興築濁水溪堤防，截堵東螺溪水源導流至西螺溪，西螺溪成為濁水溪主流，因著地貌與南北縱貫道改線，復以車輛取代步行，百年來大庄浩天宮似乎就沒有到北斗奠安宮交流了。

▲中午浩天宮媽祖在奠安宮駐駕，管委會主委陳在率委員及信徒虔誠膜拜。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.05）

× ▲中午浩天宮媽祖在奠安宮駐駕，管委會主委陳在率委員及信徒虔誠膜拜。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.05）

中午浩天宮媽祖在奠安宮駐駕約1小時，短暫用完餐後就繼續北上。