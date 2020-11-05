中職／統一獅「鬼神」布雷克發威完封　兄弟想封王再等等

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中職／統一獅「鬼神」布雷克發威完封　兄弟想封王再等等

記者吳政紘/綜合報導

calendar_today2020-11-05 21:39:26｜update2020-11-05 21:57:02

▲統一獅洋投布雷克解決壘上危機安全下莊，興奮握拳喊聲為自己打氣。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.11.05）
▲統一獅洋投布雷克解決壘上危機安全下莊，興奮握拳喊聲為自己打氣。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.11.05）
統一獅隊今天再度於台灣大賽第5場出戰中信兄弟，靠著洋投布雷克先發9局無失分完封，共用126球完成任務，只被打3支安打，1保送，狂飆9次三振，加上獅隊在5局下狂拿4分，終場以6:0擊敗兄弟，在台灣大賽系列賽追到2:3只落後一場。
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▲統一獅內野手林祖傑敲出一分打點一壘安打，上壘後興奮向休息握拳喊聲。（圖／記者葉政勳攝
▲統一獅內野手林祖傑敲出一分打點一壘安打，上壘後興奮向休息握拳喊聲。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.11.05）
兄弟這場只要贏球，就可以睽違10年再度封王，可惜羅傑斯表現不佳，主投4.1局狂失6分，5分責失，也吞下敗投。
獅隊打線先在2下發威，林靖凱敲安後，林祖傑獲保送，林祐樂敲出一支二壘安打，一口氣打回2分。

羅傑斯5局又不穩，先是唐肇廷利用失誤上壘，潘武雄右外野安打，又利用失誤上二壘，獅隊又拿1分，高國慶被觸身球保送後，潘傑楷二壘安打再打2分，林祖傑補上中外野安打，單局獅隊攻下4分奠定勝基。

▲統一獅內野手潘傑楷敲出兩分打點二壘安打。（圖／記者葉政勳攝
▲統一獅內野手潘傑楷敲出兩分打點二壘安打。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.11.05）
布雷克越投越穩，在4局上保送周思齊後，連續解決18位打者，也拿下重要一勝。

▲統一獅捕手林祐樂敲出兩分打點二壘安打為統一首開紀錄。（圖／記者葉政勳攝
▲統一獅捕手林祐樂敲出兩分打點二壘安打為統一首開紀錄。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.11.05）
獅隊預計7日再跟兄弟交手，希望創下隊史首次1勝3敗後的大逆轉封王，也是睽違7年的總冠軍。

▲統一獅洋投布雷克。（圖／記者葉政勳攝
▲統一獅洋投布雷克。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.11.05）
▲中信兄弟洋投羅傑斯。（圖／記者葉政勳攝
▲中信兄弟洋投羅傑斯。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.11.05）
 
 
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