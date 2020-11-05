中職／統一獅「鬼神」布雷克發威完封 兄弟想封王再等等
中職／統一獅「鬼神」布雷克發威完封 兄弟想封王再等等
記者吳政紘/綜合報導
calendar_today2020-11-05 21:39:26｜update2020-11-05 21:57:02
統一獅隊今天再度於台灣大賽第5場出戰中信兄弟，靠著洋投布雷克先發9局無失分完封，共用126球完成任務，只被打3支安打，1保送，狂飆9次三振，加上獅隊在5局下狂拿4分，終場以6:0擊敗兄弟，在台灣大賽系列賽追到2:3只落後一場。
兄弟這場只要贏球，就可以睽違10年再度封王，可惜羅傑斯表現不佳，主投4.1局狂失6分，5分責失，也吞下敗投。獅隊打線先在2下發威，林靖凱敲安後，林祖傑獲保送，林祐樂敲出一支二壘安打，一口氣打回2分。
羅傑斯5局又不穩，先是唐肇廷利用失誤上壘，潘武雄右外野安打，又利用失誤上二壘，獅隊又拿1分，高國慶被觸身球保送後，潘傑楷二壘安打再打2分，林祖傑補上中外野安打，單局獅隊攻下4分奠定勝基。
布雷克越投越穩，在4局上保送周思齊後，連續解決18位打者，也拿下重要一勝。 獅隊預計7日再跟兄弟交手，希望創下隊史首次1勝3敗後的大逆轉封王，也是睽違7年的總冠軍。