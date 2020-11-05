黃鐙輝「累到鬼剃頭」　2個月沒休假老婆賞新車

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黃鐙輝近來戲劇作品多，8月剛拍完《神之鄉》，挑戰自閉症患者，壓力大到鬼剃頭，從做角色功課開始就禿一塊，在家也換副面孔，「潛意識裡比較躁、比較憂鬱，那陣子都避掉綜藝通告」，10月殺青才慢慢走出來，老婆為了獎勵他辛苦工作，答應讓他買車，「她本來叫我不要肖想換新車，最近居然說『好啊，你想要就可以』，我現在很期待新車」。
近日師公澎恰恰捲債務糾紛，涉遭債主強押房契，黃鐙輝說：「澎哥是報喜不報憂的人，有事就自己先墊先扛，墊到後來扛不住，所以才會搞成這樣。」這陣子他持續關心澎恰恰，透露澎恰恰舞台劇《麗晶卡拉OK的最後一夜》、棒球公益賽都繼續運作，「看到他都還是拿出專業一面，但我感受到他很辛苦、很累」。
黃鐙輝表示除了借錢，只要澎恰恰開口，能力範圍內他都會幫忙，「我錢不夠，澎哥的洞太大我補不起來，如果跟錢沒關係，他一句話，我赴湯蹈火在所不辭」，他也安慰澎恰恰：「我的師公是永遠的精神指標，問題不大，只是還沒解決，OK的。」
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