黃鐙輝「累到鬼剃頭」　2個月沒休假老婆賞新車

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黃鐙輝「累到鬼剃頭」　2個月沒休假老婆賞新車

記者羅凌筠/台北報導

calendar_today2020-11-05 22:17:56

▲黃鐙輝工作不斷。（圖／華視提供）
▲黃鐙輝工作不斷。（圖／華視提供）
黃鐙輝今（5）日錄節目《黃金年代》，談到今年工作不受疫情影響，一整年邀約不斷，戲劇、外景、活動、網路影片幾乎來者全接，最高紀錄2個月沒休假，累得他跟老婆抱怨：「是不是把我當工作機器？」原本今年預計帶小孩去加州迪士尼旅遊，但是出不了國，他也計畫和阿弟、竇智孔等幾個家庭一起露營，體驗山林生活。
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▲黃鐙輝（右）歌中劇犧牲淋水。（圖／華視提供）
▲黃鐙輝（右）歌中劇犧牲淋水。（圖／華視提供）
黃鐙輝近來戲劇作品多，8月剛拍完《神之鄉》，挑戰自閉症患者，壓力大到鬼剃頭，從做角色功課開始就禿一塊，在家也換副面孔，「潛意識裡比較躁、比較憂鬱，那陣子都避掉綜藝通告」，10月殺青才慢慢走出來，老婆為了獎勵他辛苦工作，答應讓他買車，「她本來叫我不要肖想換新車，最近居然說『好啊，你想要就可以』，我現在很期待新車」。
▲黃鐙輝拍戲鬼剃頭。（圖／黃鐙輝提供）
▲黃鐙輝拍戲鬼剃頭。（圖／黃鐙輝提供）
近日師公澎恰恰捲債務糾紛，涉遭債主強押房契，黃鐙輝說：「澎哥是報喜不報憂的人，有事就自己先墊先扛，墊到後來扛不住，所以才會搞成這樣。」這陣子他持續關心澎恰恰，透露澎恰恰舞台劇《麗晶卡拉OK的最後一夜》、棒球公益賽都繼續運作，「看到他都還是拿出專業一面，但我感受到他很辛苦、很累」。

黃鐙輝表示除了借錢，只要澎恰恰開口，能力範圍內他都會幫忙，「我錢不夠，澎哥的洞太大我補不起來，如果跟錢沒關係，他一句話，我赴湯蹈火在所不辭」，他也安慰澎恰恰：「我的師公是永遠的精神指標，問題不大，只是還沒解決，OK的。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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