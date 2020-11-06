川普2州訴訟遭駁回 怒喊：告遍每個拜登勝選州
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-06 06:20:39｜update2020-11-06 07:13:50
美國總統大選結果難產，今年由於郵寄選票數量大增，加上各州截止、統計規則不一，大大增加統計難度、延宕計票速度。由於拜登目前看來贏面比自己大得多，現任總統川普氣得跳腳，不但在推特上崩潰喊要還未揭曉結果的州停止計票，更揚言要在每個拜登最近宣布勝選的州都發起訴訟。不過目前為止，川普團隊提出的法律要求接連在密西根、喬治亞州受挫，讓人擔心最終將演變成曠日費時的法律戰、歹戲拖棚。
綜合外媒報導，目前仍有 6 州尚未公布最終點票結果，川普團隊動作頻頻，先後在這些州提起訴訟，要求驗票或停止點票，直到查清楚過程出現的瑕疵與爭議。然而，川普在喬治亞州（ Georgia ）指控沙塔郡官員企圖將無效選票、逾時抵達的郵寄選票也算進去一事，因為無法提供證據，加上該郡選務人員作證說有按時收到選票，最終遭到法院駁回。喬治亞並不是川普唯一碰壁的州，川普陣營一樣在密西根州提起訴訟，希望法官能停止計票，但遭法官史蒂芬斯（ Cynthia Stephens ）駁回，理由是川普團隊告錯人，密西根州州務卿班森（ Jocelyn Benson ）並不是控制點票物流的人，不應被列為被告。
此外，川普也已向賓州費城委員會提起訴訟，要求法院禁止在沒有共和黨監票員在場的情況下繼續計票，與此同時，川普在賓州原先領先的優勢也在持續收窄，因為有利於拜登的郵寄選票已開始點算，而拜登在費城的支持度也高於川普。雖然尚不知結果，但賓州官方日前曾回嗆川普要求停止點票的要求，強調選舉絕對合法透明，川普提出的訴訟很可能也會凶多吉少。
憤怒的川普在推特上貼文連發，其中一則提到他會挑戰所有最近由拜登勝出的州份、發動法律戰，指控當地出現選民及州選舉詐騙。川普還聲稱，從傳媒上可以找到大量有關選舉舞弊的證據，並強調自己一定會勝出，而且會以美國為優先；惟該則推文一樣被推特加上警語標籤，說發文內容可能出現爭議和產生誤導。