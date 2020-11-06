選票無效與重新驗票　美選恐走到最高法院

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眼前情況類似2000年佛羅里達州驗票危機，但規模更為龐大，當時最高法院做出決定，民主黨候選人高爾（Al Gore）接受失敗，危機落幕。
總統川普陣營瞄準6州，預料將提出重新計票與部分郵寄選票是否有效的訴訟。明顯右傾的最高法院中有3位川普任命的大法官，個案最後如到最高法院，結果恐怕未必為普選票過半的民主黨選民接受，川普支持者也情緒高昂，選舉結果未明已造成社會高度不安。
規模龐大的法律訴訟與計票風暴，早在美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴大，海量選民使用郵寄投票時就已埋下。效率不佳的美國郵政系統需遞送6000多萬張選票，各州處理郵寄選票標準不一，支持者旗鼓相當的搖擺州，票票都可能影響最後結果。
選舉結果未明的巨大壓力下，喬治亞、亞利桑那、北卡羅來納等州計票速度顯著放緩，幾千票就可改變6張選舉人票動向的內華達州，意料之外動見觀瞻，可能成為決定民主黨候選人拜登勝選與否的關鍵。
福斯新聞（Fox News）與美聯社（AP）最早預測宣布拜登在亞利桑那州領先，贏得11張選舉人票，但有16%的選票還未開出。如今川普陣營認為，亞利桑那可能由藍翻紅。
美國總統選舉人團制下，1860年選出共和黨籍、反對蓄奴的林肯 （Abraham Lincoln）擔任總統，即使林肯普選與選舉人票都過半，選後南方州反對解放黑奴，掀起南北戰爭，林肯1865年遇刺身亡。
美國各州選民票不等值的間接選舉制度，有「聯邦制」的時代及現實因素，制度得以運作，需要可信的司法體系與政治道德支撐。
當初美國開國元勳加入中介「選舉人團」的目的是為了確保國家領袖具有這些特質，但200多年後，已接連出現制度無法因應變化的挑戰。（編輯：廖漢原）1091106