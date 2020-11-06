選情不妙川普再出面 喊話：合法選票來看我已贏了
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-06 08:00:02｜update2020-11-06 08:17:28
美國開票作業持續中，川普和拜登在搖擺州激戰，不過由於大多數外媒統計，拜登只剩 6 票就能跨越 270 張選舉人票的當選門檻，川普要扭轉頹勢將越來越吃力。眼看選情越來越不妙，川普於當地時間 5 日傍晚（台北時間 6 日上午 7 點 45 分）在白宮簡報室發表談話，這也是川普在選舉日後，首度現身白宮簡報室。
川普在談話中，繼續控訴計票不公，各州正在計算「非法選票」，民主黨一直在偷竊選票，若以合法票數計算，他能贏的很輕鬆：「我希望民眾能夠去幫忙監票，但也被阻止，我不知道為什麼會發生這種事，喬治亞州我原本也領先很多的。」川普指控，民主黨因為擔心贏不了大選，才積極鼓吹郵寄選票，後續計票也是問題重重，不但沒有郵戳的票也能算，底特律計票中心等地還故意阻擋共和黨入場監看開票。
為了捍衛選舉的完整與合法性，也為了支持他的選民不被噤聲，川普也說會再向最高法院提起訴訟，還有很多官司要打。
川普並聲稱，外界預測會有藍色浪潮來襲絕對是錯的，共和黨將會取得勝利，而這次一併的國會改選，共和黨在眾議院的表現就相當不錯，許多女性候選人都選上議員，包含拉丁裔、亞裔等族群。