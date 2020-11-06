選情不妙川普再出面　喊話：合法選票來看我已贏了

我是廣告 請繼續往下閱讀

川普指控，

民主黨因為擔心贏不了大選，才積極鼓吹郵寄選票，後續計票也是問題重重，不但沒有郵戳的票也能算，底特律計票中心等地還故意阻擋共和黨入場監看開票。

為了捍衛選舉的完整與合法性，也為了支持他的選民不被噤聲，川普也說會再向最高法院提起訴訟，還有很多官司要打。