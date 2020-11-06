NBA／開放包廂看球 美媒：新賽季目標是讓一半球迷進場
NBA／開放包廂看球 美媒：新賽季目標是讓一半球迷進場
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-11-06 10:10:50
NBA近日積極開會討論各種新賽季進行的可能性，儘管2019 新型冠狀病毒（COVID-19）疫情仍在美延燒，美國媒體指出NBA計畫開放球館包廂讓25-50%的球迷能進場觀賽，這將是新賽季的目標之一。
根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，遵守當地法規，NBA的目標是在2020-21賽開放球館包廂，讓25-50%球迷能進場看球，並遵守戴口罩、維持社交距離等防疫措施。Charania並補充表示，根據消息人士指出，開放一定數量的球迷進場是NBA新賽季的目標，根據市場限制，場邊球迷到球場的距離可能10-12英尺(至少3公尺)遠，並將更仰賴疫苗的應用。
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