拜登時代將來臨？謝金河曝市場「5方向」：台股漲幅偏弱

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再來則是「中國市場壓力紓解」，謝金河解釋「市場認為拜登上台對中國會比較友善，5日香港恆生指數大漲809點，深圳，上海股市也全面大漲，這當中被川普困住的半導體股全面大漲，華虹半導體大漲12.5%，中芯上漲7.4%，台灣的聯電，旺宏電子，華邦都下跌，其中聯電下跌3.4%，災情最重。川普下，拜登上，大家正密切關注美中角力新方向，這也牽動台美新的未來」。
美國股市部分，謝金河則分析，「美股從選舉投票前後一直上漲，FAAMG前5大市值企業又恢復大漲走勢，最強勁的是Google寫下1772美元新高價，市值跳上1.2兆美元，FB也創下294.68美元新高，市值拉升至8430億美元，快速超車阿里巴巴，穩居全球第五。拜登主張對科技巨擘課重稅，但科技大廠似乎暫時沒有放在心上」。
謝金河還提到，整個金融市場反應正面，股價上漲，恐慌指數走低，美元下跌，人民幣上漲，新台幣大升，金價一天大漲54.9美元，比特幣跑到14074美元，債市表現平穩。大家擔心美國總統大選結局紛擾可能重創金融市場，這個現象在川普看起來落敗的情況下並沒有發生。
最後則是台股方面，謝金河預估，「台股在全球股市大漲中偏弱，大家正在反應沒有川普的下一個新時代。過去四年，台灣是地緣政治的受益者，川普發動貿易戰，引導台商回流，科技戰使得台灣半導體產業大好，現在這個因素出現變化，大家會仔細觀察拜登上來後的美中台三方新方向。這一段時間，台股會隨著國際盤波動，但強度會稍弱！」（編輯：潘毅）