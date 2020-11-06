今晚9時預購！iPhone 12 Pro Max、mini五大電信資費出爐

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中華電信昨宣布，iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini兩款新機將於13日上午8時，在全台500餘間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣；資費方面，精采5G月繳1399元，可享行動上網吃到飽、最大網內免費講，搭配購機方案36個月，iPhone 12 Pro Max 128GB專案價2萬300元、iPhone 12 mini 64GB專案價6300元；另搭配指定舊機換新機方案、「舊i換5G」舊機回收價加碼再折3000元，頂規旗艦新機iPhone 12 Pro Max 128GB，即可0元入手。
iPhone 12 全機型搭配「精采5G購機資費」方案，可選擇24/30/36/48個月的多元租期方案。月繳1,399元以上，即可參加「iPhone 12全機型百萬好禮寵果粉」抽獎活動；11月9 日將抽出第一階段的幸運果粉，有機會抽最夯iPhone 12 Pro、iPhone 12新機。此外，持中國信託銀行信用卡到中華電信刷卡，獨享最高30期0利率；另提供22家銀行信用卡刷卡買iPhone新機24分期0利率，優惠超實在。
中華電信並同步提供Apple Family Sale多重好禮，包括：申辦精采5G單門號方案指定資費贈Apple購物金3,000元、AppleCare+保費刷卡分期0利率優惠、iPhone搭Apple Watch合購優惠、首次升級iCloud 50GB享3個月免費！搭配綁定App Store 行動帳單代付服務消費並完成登錄，再送免費上網量及最高200點Hami Point回饋。
遠傳電信
遠傳昨日宣布，搭配「遠傳心5G方案」月付1399元，iPhone 12 mini（128G），直接只要0元帶回家；iPhone 12 Pro Max（512G）舊換新，也可0元帶走；除了享有5G上網吃到飽不降速、網內免費的「雙飽」優惠，網外跟市話都再免費送110分鐘。
此外，遠傳也端出多項獨家優惠，包含「舊換新折價業界最優 保證退2倍價差回饋」、「果粉好康再+1 Apple Watch SE免費戴走」、「老客戶續約免萬元預繳，最高再折$5,000」、「送5G影音大全配（價值超過$4,200）」；此外，網路門市預購成功最高還可獲得「$3,600 Apple配件購物金」。
台灣大哥大
台灣大哥大昨宣布，將從6日晚間9時起於實體門市、網路門市、電商平台momo購物網和myfone購物在內的全通路開放iPhone 12 mini／12 Pro Max預購，並於13日正式開賣；為了讓果粉更輕鬆購機，台灣大再祭0元專案，搭配5G指定資費，iPhone 12 mini／12 Pro Max享0元購機，預購最高更可再送8000元 momo幣，搭配台灣大「全民舊機換新機」方案，最高再折抵2萬2600元，勢必再掀換機熱潮。
台灣大表示，搭配1399元資費綁約48個月，iPhone 12 mini（128G）能0元帶回家；iPhone 12 Pro Max（128G）與（256G）則是搭1899元資費，綁約48個月，手機同樣0元入手，VIP用戶續約可享有最高省5000元優惠，針對租期5年以上老客戶，12月15日前申辦指定專案，享有限時優惠升級VIP；網路及實體門市預購用戶僅需先繳3000元，即可登記限量預購，於12月15日前申辦指定機款及5G專案，再送最高momo幣8000元。
台灣大指出，推出的「全民舊機換新機」方案，以iPhone 11 PRO MAX 512GB為例，最高可折抵2萬2600元，買新機或配件都可使用；另外，新款iPhone12系列搭配「新復原者預繳24個月回饋專案」，可享18%回饋電信帳單金額，再贈送乙組免費電池更換，以3萬7900元的iPhone 12 Pro Max（128G）為例，申辦36期保險案，現場預繳24個月保費（8592元），最高將回饋1600元，並分兩期折抵帳單。
台灣大表示，11月底前到直營門市購買配件商品，同筆消費每滿1,000元，可現折當次消費金額100元，最高滿5,000元現折500元；另外，達人手工包膜服務享滿千折百促銷活動 （不含代貼螢幕保護貼），採單次計算。
同時，myfone購物同步今晚9時起開放預購iPhone 12 mini及iPhone 12 Pro Max預購，至11月12日預購期間刷卡享最高1萬回饋，購買指定配件享2.5折優惠；舊機回收換新最高回饋3000；消費滿件還可以抽1元帶走iRobot掃地機器人、Apple Watch等萬元好禮。
台灣之星
台灣之星昨日正式公布，iPhone 12 mini、12 Pro Max預購方案持續挑戰業界最低資費門檻，新申辦、攜碼、續約搭配5G資費方案，月租599元起，即可搭配iPhone 12 mini、12 Pro Max，享5G不限速每月30GB，到量享上網輕速吃到飽；月租799元起享終身4G不限速吃到飽，有用到5G才付錢，每MB只要0.059元，每月最高只要加200元，可享5G吃到飽；攜碼手機優惠搭配月租1199元，綁約36個月，享5G終身上網吃到飽、iPhone 12 mini 64G專案價萬元有找，再享電信業唯一「手機買貴退差價」保證。
台灣之星指出，分析iPhone 12、12 Pro的實際訂單資料，台灣之星也觀察到其中有7成用戶透過「舊機換新機」方式來降低入手新機的價格，顯見舊換新優惠符合消費者需求，有鑑於此，為佳惠更多果粉，台灣之星也針對新一波iPhone 12 mini、12 Pro Max預購再次啟動挑戰「地表最強換購計劃」：6日21時起至12日23時59分止，帶舊機到門市預購iPhone 12 mini、 Pro Max都可參加「地表最強換購計劃」，不限機款皆可進行鑑賞與折抵，除回收價外加碼再折最高3000元，相當於帶iPhone XS 512GB來申辦月租999資費方案，綁約36個月，免費換一支iPhone 12 mini 64GB。
此外，台灣之星表示，預購期間也再針對不同族群祭出多重限定優惠，攜碼申辦者，手機專案價最高折6000元；U25學生申辦，加碼送線上購物商城優惠券500元；老客戶續約可享「年資折扣」，手機專案價最高再折6000元；T-Club紫金鑽星VIP續約，獨享「星等折扣」，手機專案價最高再折6000元，在實體門市續約「星等折扣」或「年資折扣」可擇優使用，在網路門市續約，可享兩項折扣累加，最高再折1萬2000，續約月租999元以上資費再享三大尊榮禮遇，包含熱門規格iPhone 12 Pro Max 256G新色太平洋藍搶先入手、 AirPods Pro半價搶購資格現省3995元，以及實體門市現場續約申辦成功再加購手機保險，回饋台灣之星「買東西購物商城」購物金最高2400元。
亞太電信
亞太電信昨宣布，5G「Gt無限」iPhone 12方案提供999元到2699元5個級距，iPhone 12 mini（64GB）搭配999元資費，專案價1萬6300元，若選擇2699元資費，專案價0元，約期24個月。
亞太電信指出，全系列再享四大好康優惠，第一重享「Gt智慧保鑣」手機保險首月月租0元；第二重把舊手機帶來Gt智慧生活門市享最高現折2萬2500元（以iPhone 11 Pro Max 512GB舊換新計算），並且申辦iPhone 12 Pro Max 512GB就能0元帶回家；第三重指定資費加贈最高價值8000元娛樂無限包，內含Gt TV_電視館、Gt鈴聲+、Gt電子書各12個月、CATCHPLAY+線上影音4個月和HTC VR服務90天；第四重指定信用卡享最高12期刷卡分期零利率。
亞太電信指出，同步提供4G精選資費，只需月付999元，享4G不限速上網吃到飽、網內通話免費雙飽優惠，iPhone 12 mini（64GB）手機專案價僅需7800元，約期30個月，入手價更親民。