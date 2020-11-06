公車司機涉毒駕車撞人　交通部修規要求「全面驗尿採檢」

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公車司機涉毒駕車撞人　交通部修規要求「全面驗尿採檢」

記者陳致宇／台北報導

calendar_today2020-11-06 10:29:20｜update2020-11-06 10:29:24

林佳龍
▲日前發生公車司機涉毒並衝撞人行道、造成 1 死 1 傷的事故，交通部長林佳龍指示研提改善作為。（圖／記者陳致宇攝，2020,05,28）
日前發生公車司機涉毒並衝撞人行道、造成 1 死 1 傷的事故，交通部長林佳龍指示研提改善作為。交通部官員透露，將修正「陸運特定人員尿液採驗實施要點」，過去對公車司機的「抽樣檢驗」將改為「全面檢驗」，並刪除現行「應於 4 小時前通知受檢人」的規定，受檢人到場後立即採；此外，也明定檢驗結果不合格者，不得派任其擔任駕駛或行車人員，以維護行車安全。
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9 月下旬台北市內湖發生公車司機涉毒肇事的事件，導致 1 名民眾在路邊遭撞身故，另有 1 名現場的警員也遭波及受傷。據瞭解，林佳龍十分重視此案，並親自私下前往靈堂慰問家屬、關心賠償協調情形；家屬向林佳龍表達，「賠償是其次，希望業者能記取教訓、政府能完善制度，杜絕未來再發生憾事。」
交通部官員指出，林佳龍指示交通部相關單位，檢討現行規定的缺失並加以改進。經查，交通部現行「陸運特定人員尿液採驗實施要點」，規範公路（市區）汽車客運業，對所屬陸運特定人員實施不定期「抽檢」；但對於檢驗不合格者，僅規範業者應對受檢人職務作「適當處理」。

交通部經邀集法務部、衛福部、內政部、軌道相關機關、客運公會、地方政府等單位開會研商後，近期將提出「陸運特定人員尿液採驗實施要點」修正草案，將「抽檢」改為全面採檢，公車司機每人每年至少抽檢一次；另刪除現行「應於4小時前通知受檢人」的規定，受檢人到場後立即採驗，達到不定期檢驗的目的。

修正草案也將具體規範採驗毒物項目，將嗎啡類、安非他命類列為基本項目，並得增加檢驗項目，例如愷他命；此外更明定檢驗結果不合格者，不得派任其擔任駕駛或行車人員，以維護行車安全。全國各區監理所每季至少實施一次定期查核，業者如有未依要點規定辦理、且未於限期內改善者，將依公路法開罰。

違反規定的業者，依公路法規定可處 9 千至 9 萬元罰鍰，並按情節吊扣、吊銷違規營業車輛牌照，定期停止其營業，或廢止營業執照。另業者依現行道路交通管理處罰條例，施用毒品駕駛營業大客車者，可處吊銷駕照處分，如致人重傷或死亡者，終身不得再考領。
至於刑罰的部分，法務部刻正針對「刑法第 185 條之 3 第 1 項第 3 款服用毒（藥）品不能安全駕駛應否明定處罰標準」進行研商，交通部及內政部將配合法務部的研商結論，如有需要，將配合修正道路交通管理處罰條例或道路交通安全規則。
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