國民黨控告蘇貞昌瀆職 江啟臣怒：我怎跟小英共同面對？
國民黨控告蘇貞昌瀆職 江啟臣怒：我怎跟小英共同面對？
記者 陳弘志 / 台北報導
calendar_today2020-11-06 11:08:46
立法院國民黨團今天（6）前往台北地檢署告發行政院長蘇貞昌涉嫌瀆職，國民黨主席江啟臣表示，蘇貞昌長年不開食安會報、治安會報等重大會議，還放任行政院透過小編在網路上強烈攻擊在野黨，蔡英文總統還出面喊話「朝野要共同面對瘦肉精美豬」，江啟臣認為這是標準的兩手策略，且對人民傷害很大，國民黨不會接受。
江啟臣說，行政院瀆職，卻推卸說這是因為疫情關係不開，但他要請問去年就有疫情嗎？如果為真，就是行政院隱匿疫情，否則有何理由不開？江啟臣指出，國民黨要行政院召開重大會議，行政院不但不道歉，還反過來攻擊在野黨，放任行院長發言人和辦公室小編，在網路上大肆攻擊在野黨。
江啟臣說，「小英總統還出來呼籲，指瘦肉精美豬問題，要朝野共同面對。我怎麼跟妳共同面對？民進黨一面攻擊在野黨，一面對在野黨喊話，這是標準的兩手策略，在野黨不能接受」。江啟臣表示，民進黨的萊豬政策對人民的傷害很大，已經讓人民感到不安，他呼籲蘇貞昌院長公開出來道歉，懸崖勒馬，行政院應該恢復正軌，不要拿疫情理由來搪塞。